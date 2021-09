La soirée des entraîneurs de la Fashion Week de New York accueille « Gossip Girl », l’équipe « White Lotus » – WWD

Après le spectacle Coach vendredi soir, il était temps de porter un toast. Une tendance inhabituelle émergeant de cette semaine de la mode pandémique est que les invités VIP sont soudainement du côté des premiers à assister à la fête – la fin de la mode semble être sortie par la fenêtre pour le moment. C’était certainement le cas à The Orchard Townhouse, un coach de bar de Chelsea qui a pris le relais pour les boissons après le spectacle.

En entrant directement du spectacle et déjà la fête battait son plein : Camila Morrone était perchée dans un siège de fenêtre rembourré en pleine conversation avec Stella Maxwell, hésitant à ce que le cocktail dans sa main en fasse une photo. Tommy Dorfman, qui a été l’un des invités les plus fréquents au premier rang cette semaine, s’était installé et discutait avec des amis. Les co-vedettes de “The White Lotus” Alexandra Daddario et Brittany O’Grady sont restées proches l’une de l’autre. Jon Batiste s’est faufilé et s’est dirigé vers un stand avec Chaka Khan, qui n’a pas été dérangé par la fête qui tournait autour d’elle. Cordae a donné une première bosse à Ricky Thompson.

“Tu as quelque chose avec de la tequila, mec ?” Miles Chamley-Watson a demandé au barman. « Oh, c’est un bar ouvert ? Dans ce cas, tequila on the rocks. Il a ensuite regardé autour de la fête, où la foule était regroupée en poches de conversations parallèles. « Suis-je le seul à boire ? Eh bien, bravo à moi-même.

Les garçons de TikTok – Noah Beck, Blake Gray – se sont réunis, et bien qu’ils puissent régner en ligne suprême, en personne, leur arrivée est passée relativement inaperçue.

À travers l’arrière du bar s’est transformé en un accrochage cool pour les enfants. L’équipe de « Gossip Girl » de Thomas Doherty et Jordan Alexander se sont mêlées, déjà à l’aise dans leurs rôles d’élite new-yorkaise. “À M!” Ross Butler a crié à Doherty, entrant pour un salut. L’acteur écossais s’habitue beaucoup plus à être reconnu ces jours-ci.

“La démographie est généralement, comme, les filles de 17 à 25 ans”, a-t-il déclaré. “Mais parfois, je reçois des petits amis qui viennent et qui se disent:” ma petite amie regarde le spectacle. “”

La fashionista montante a cité Harry Styles et David Bowie comme icônes de style (Styles a sûrement été une inspiration pour le collier de perles et les chaussures à plateforme que Doherty portait) et a déclaré que sa première semaine de la mode n’avait été que amusante jusqu’à présent.

“Vous êtes autour de l’énergie, ce n’est pas tant une question de mode”, a-t-il déclaré. « Cela a beaucoup à voir avec les gens, et tous les secteurs d’activité entrent en jeu, il y a des chanteurs et des pop stars, des acteurs et des musiciens et cet ensemble rend les choses cool. »

Le directeur créatif exécutif de Coach Stuart Vevers est arrivé par l’arrière et est resté masqué alors qu’il se mêlait à ses invités. Avec un Met Ball imminent, il fallait s’émerveiller de son dynamisme social sans fin.