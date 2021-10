Danse avec les stars a lancé la semaine Disney lundi soir. Au cours de l’épisode, les célébrités ont dansé des routines inspirées de leurs héros Disney préférés. Mardi soir, ils feront de même avec certains des méchants les plus célèbres de l’histoire de Disney. À la fin de la soirée, des célébrités telles que Melora Hardin et JoJo Siwa se sont retrouvées en haut du classement tandis que d’autres, comme Brian Austin Green, étaient en bas. Vous vous demandez peut-être si quelqu’un a été éliminé à la fin de la nuit. Eh bien… l’animatrice Tyra Banks a annoncé que tous les couples reviendraient pour concourir dans l’épisode de mardi soir !

Ce n’est pas vraiment une surprise que personne n’ait été éliminé, d’autant plus qu’ABC a publié la programmation du point de vue des célébrités sur les méchants. En ce qui concerne certaines de ces routines, la gymnaste olympique Suni Lee et sa partenaire, Sasha Farber, danseront la valse viennoise inspirée de Hocus Pocus tandis que l’ancien leader du baccalauréat Matt James et sa partenaire, Lindsay Arnold, danseront le Paso Doble inspiré de The Le livre de la jungle. Au cours des dernières saisons de DWTS, ils n’ont éliminé personne lors d’une soirée Disney. Mais, il est tout à fait possible que cette saison suive un précédent créé par la saison 29 en éliminant quelqu’un d’ici la fin de la nuit magique.

La concurrence sur DWTS s’intensifie vraiment et les célébrités ressentent la chaleur. En septembre, Melora Hardin, ancienne de The Office, qui est en partenariat avec Artem Chigvintsev, a parlé de certaines des difficultés qu’elle a rencontrées pendant sa participation au concours de danse. En discutant avec Us Weekly, Hardin a même admis que DWTS lui avait fait « un bilan émotionnel » plus qu’elle ne l’aurait jamais imaginé. L’acteur a ajouté : « Je pense que c’est juste, vous savez, l’emploi du temps est très serré. Je n’ai pas eu de jour de congé depuis que j’ai commencé. »

« Je suis une travailleuse acharnée et Artem l’est aussi. Donc, nous travaillons tous les deux dur et nous travaillons bien ensemble », a-t-elle expliqué. « Nous sommes vraiment tous les deux [very] engagé. Mais je ne dors pas très bien parce que je fais la danse dans ma tête tous les soirs. Il est difficile d’essayer de déterminer le rythme. … Juste au moment où vous l’obtenez, vous devez apprendre quelque chose de nouveau que vous n’avez jamais eu auparavant. »