La soirée du réveillon de Noël de Kardashian Jenner a été réduite à cause de COVID

L’annuaire Kardashian/Jenner La fête du réveillon de Noël sera réduite pour la deuxième année consécutive grâce à COVID-19 … mais cela ne signifie pas que la famille ne pourra pas faire un peu la fête elle-même.

Des sources ayant une connaissance directe nous disent … Kris et la famille a pris la décision de suspendre la fête élaborée dont la famille est devenue connue au fil des ans en raison de l’augmentation alarmante des cas de COVID dans la région, et dans tout le pays d’ailleurs.

Nos sources disent que Kris réunira toujours ses filles et ses petits-enfants la veille de Noël, mais c’est tout… rien d’extraordinaire.

Lire du contenu vidéo

2018

Dans le passé, les fêtes ont vu d’énormes invités de célébrités, comme J Lo, Paris Hilton, Dave Chappelle, Chrissy Teigen, Toni Braxton, Visage de bébé, Kanye (bien sûr) et même des performances de John legend et Sia.

La grande question, bien sûr, est de savoir si Kimle nouveau mec, Pierre Davidson, passera une partie des vacances de Noël avec elle. On nous dit que Pete est retourné à New York pour passer du temps avec sa famille immédiate. Mais il a fait des allers-retours entre les côtes, alors on ne sait jamais.

TMZ a cassé l’histoire, Kim et Pete étaient petit déjeuner pris à l’hôtel Bev Hills plus tôt dans la semaine avant Pete fait le tour de la ville dans les rouleaux trompés de Kim.

Kanye a toujours un bas de Noël dans la maison qu’il partageait autrefois avec Kim – où elle vit avec les enfants et sans lui – mais il y a fort à parier qu’ils passeront tous le jour de Noël en famille.