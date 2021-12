La soirée internationale de boxe est officiellement annoncée à San Juan de los Lagos

Les organisateurs de l’événement de boxe invitent le public à observer une soirée pleine d’émotions et de nombreux coups entre ses participants.

MEXIQUE – Tout est prêt pour que San Juan de los Lagos organise une intéressante soirée de boxe internationale, où le combat stellaire sera mené par Fabián Maidana (frère du champion du monde des super-légers et des poids welters, Marcos « Chino » Maidana) qui affrontera le Mexicain Jesús Acosta Zazueta, dix tours en poids welter, dans le Premier Diamond Hall de cette municipalité.

Lors d’une conférence de presse tenue au restaurant Jade, dans le Centre de San Juan de los Lagos, le promoteur Manuel Pérez a rencontré ; Mario De Anda, secrétaire particulier du président municipal ; Diana Laura De Anda, Conseillère pour le Tourisme et la Culture de la Municipalité ; et Felipe González, directeur sportif, qui a donné des détails sur l’événement de boxe.

Le promoteur de la soirée a remercié le soutien du président municipal, Alejandro De Anda Lozano, « car il était une pièce fondamentale pour mener à bien cette fonction de boxe internationale où nous pensons que ce sera au goût de ceux qui y assisteront », a-t-il commenté.

Le conseiller pour le tourisme et la culture de la municipalité de San Juan de los Lagos, a souligné que « cette fonction de boîte sera très importante pour la municipalité pour attirer de nombreuses personnes venant de nombreuses régions du Mexique et de l’étranger, principalement des États-Unis. San Juan de los Lagos est une attraction touristique de grande valeur et nous vous invitons à assister à l’événement de boxe ».

Dans la soirée, les organisateurs rendront une reconnaissance méritée à l’ancien champion du monde des poids coq et médaillé d’argent à Munich 1972, Alfonso Zamora.

Il a également été signalé que la fonction de boîte aurait la transmission pour le Mexique de TVC Deportes et TyC pour l’Argentine. Il y aura vente de billets avec un coût de 150 à mille pesos.

(Photo : fourni)