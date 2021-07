La soirée Led Zeppelin de Jason Bonham annonce la tournée américaine ‘Mmxxi’ automne 2021

SOIRÉE LED ZEPPELIN DE JASON BONHAM a annoncé “MMXXI” tournée, qui aura lieu cet automne en Amérique du Nord. Le trek de 29 dates débutera le 15 octobre à Stateline, Nevada et se terminera le 26 novembre à Hollywood, Floride. Une liste complète des dates peut être trouvée sur l’admat ci-dessous.

Bonham a passé près d’une décennie en tournée en tant que L’EXPÉRIENCE LED ZEPPELIN DE JASON BONHAM avant de changer le nom du groupe en SOIRÉE LED ZEPPELIN DE JASON BONHAM. Bonham expliqué plus tard que le changement avait été provoqué par une demande du LED ZEPPELIN camp, qui a voulu utiliser le nom “Expérience” pour un projet impliquant les archives de ZEP enregistrements en direct.

L’EXPÉRIENCE LED ZEPPELIN DE JASON BONHAM a été formé en 2009 pour rendre hommage à Bonhamle père de, légendaire LED ZEPPELIN le batteur John Bonham, décédé en 1980 à l’âge de 32 ans. “C’était censé faire partie de ma façon d’exprimer mon amour pour la musique et de m’exprimer avec un coup de chapeau à mon père”, Jason Raconté Mélange dans une interview de 2017. “Peu de temps après avoir fait les 28 concerts que nous avons fait avec un orchestre, tout le monde a dit : ‘Tu ne vas pas t’arrêter maintenant, n’est-ce pas ? Tu n’as pas été ici, tu n’as pas joué là-bas…’ « Tant que vous voulez que je le fasse, je le ferai. » C’est vraiment basé sur les fans. Ce n’est pas nous et eux ; c’est une question d’amour pour LED ZEPPELIN, et c’est comme ça qu’il s’est développé, en tant que série très honnête, naturelle et basée sur les fans. Vous le connaissiez tous comme Bonzo; Je le connaissais en tant que père, et il y a une grande interaction.”

Jason lancé L’EXPÉRIENCE LED ZEPPELIN DE JASON BONHAM deux ans après avoir participé à LED ZEPPELINla performance unique de au concert hommage à l’O2 Arena de Londres pour un ami et Records de l’Atlantique fondateur Ahmet Ertegun. Le rare set live, qui a vu Jason derrière la batterie à la place de son défunt père, est sorti en 2012 en tant que “Jour de fête”.

Il a dit au Tribune de Chicago à propos de SOIRÉE LED ZEPPELIN DE JASON BONHAM: “N’étaient pas LED ZEPPELIN. Nous sommes fans. Nous aimons la musique. Nous lui donnons 150% d’énergie et de temps pour le rendre aussi bon que possible pour donner aux gens ce sentiment et les faire revenir à leur jeunesse.

“Je n’ai jamais voulu que ce soit que nous jouions simplement de la musique. Cela devait être personnel avec des histoires pour raconter aux gens comment était papa à la maison. C’est agréable de savoir que tant de gens aiment entendre cette musique jouée dans un environnement live.”

Le spectacle comprendra LED ZEPPELIN favoris ainsi que des coupes profondes.

“Le plus dur, c’est de choisir les chansons” Bonham dit au Tribune de Chicago. ” ” Il y a des chansons plus profondes – ‘Dans la lumière’, ‘Amis’, ‘Quatre bâtons’ – des chansons qui n’ont jamais été jouées en direct et n’ont jamais été diffusées ZEPPELIN spectacle. La liste pourrait continuer pour les plus obscures que les fans aiment entendre. Bien sûr, nous le faisons toujours « Cachemire », ‘Stairway to Heaven’ et ‘Ce qui est et ce qui ne deverait jamais être’. Nous venons de commencer à faire « Journées de danse », ‘Maisons de la Sainte’ et ‘C’est le chemin’. Ce spectacle est l’une des choses les plus amusantes à faire parce que je peux jouer toute cette bonne musique devant des gens qui l’apprécient vraiment.”

