La soirée luxueuse et intime de Kylie Jenner pour son 24e anniversaire

Kris Jenner a été la première à dédier un message de félicitations à sa petite fille pour son anniversaire. « Joyeux anniversaire à mon petit ange @kyliejenner ! Je n’arrive pas à croire à quelle vitesse le temps passe vite ! Si je ferme les yeux, j’ai toujours l’impression que tu montais à poney dans la rue, que tu ramenais des chats errants à la maison… et que tu jouais avec mon maquillage. Vous nous avez tous apporté tant de joie !”

« Tu es la maman la plus incroyable ! La fille, la sœur, l’amie, la confidente et la conseillère les plus extraordinaires, et tu es si sage pour ton âge. Vous êtes si gentil, généreux au-delà de la croyance, et si loyal, compatissant et aimant. Vous rendez chaque jour extraordinaire et votre talent et votre créativité dans tout ce que vous faites m’étonnent. Merci d’être une source d’inspiration pour tant de gens… surtout moi. Je t’aime très fort et j’ai la chance d’être ta maman”, a écrit Kris à côté d’une des photos les plus tendres de l’enfance de Kylie, mais sans laisser de côté les images de leurs aventures ensemble tout au long de ces 24 années.

Kourtney a mis en ligne des vidéos des moments les plus drôles qu’ils ont vécus ensemble dans ses stories Instagram, et Kendall n’était pas loin et a publié des photos plus attachantes et des messages dédiés pleins d’affection à chacun d’entre eux : « Joyeux anniversaire à ma petite sœur… ¡ Je le ferai te tenir comme ça pour toujours et à jamais ! Mon âme sœur, nous avons été réunis ici pour une raison. Tant de moments ensemble, nous sommes bénis, et nous sommes forts ! Tu me rends fier chaque jour. Je t’aime!”.