La soirée MaravillaBox du 18 septembre prend forme

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Le gala qui nous offrira le troisième combat de Sergio «Maravilla» Martínez (53-3-2, 30 KO) après son retour il se définit. En principe, il y aura quatre combats professionnels que le promoteur de l’ancien champion du monde présentera le 18 septembre dans les arènes de Valdemoro (Madrid).

Hormis le combat de Martinez contre l’ancien challenger mondial britannique Brian rose (32-6-1, 8 KO), on peut voir le championnat d’Europe des poids mouches. Deux Espagnols le disputeront, Ange Moreno (21-4-2, 6 KO) et Juan Hinostroza (10-9-1, 5 KO), un duel attendu depuis des années et avec l’incitation du sceptre continental, qui placera le vainqueur à des positions privilégiées au sein des listes mondiales de la catégorie.

Ces deux temps forts seront rejoints par deux nouvelles recrues du promoteur dans le domaine de la boxe en location. Adrien Torres (2-1, 1 KO) effectuera son quatrième combat en tant que professionnel, après un an et demi d’inactivité. Il cherchera à continuer sur le bon chemin, après des débuts au cours desquels des problèmes physiques au biceps lui ont causé la défaite. Enfin, un vrai début, celui de Iker Fernández, qui passera de la main de MaravillaBox à la boxe sans maillot avec de nombreux espoirs placés en lui.

Le précédent de ces quatre combats sera d’un grand attrait pour les adeptes des nouvelles technologies, puisqu’il y a eu des combats amateurs avec des protagonistes médiatiques du monde Internet. Ce seront des matchs de boxe amateur avec les règles habituelles en toute soirée avec ce type de procès et de juges fédératifs, pas des exhibitions avec des règles différentes.

L’événement peut être vu en Espagne, selon Óscar Zardaín, le manager du promoteur. Cependant, c’est le format qui est décidé : ce pourrait être à la télévision ordinaire ou en utilisant les nouveaux médias sur Internet, comme cela s’est produit avec l’exposition YouTuber qui a eu lieu il y a quelques mois dans notre pays.

La conversation complète avec Óscar Zardaín peut être vue à partir de deux heures et vingt-huit minutes de la vidéo suivante.