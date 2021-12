La soirée PCA de Kim et Khloe Kardashian avec Ellen nous offre FOMO

Oh oui c’est la soirée des dames et le feeling est au rendez-vous !

Lors des People’s Choice Awards 2021, le 7 décembre, tous les regards étaient tournés vers Kim Kardashian en acceptant le Fashion Icon Award.

Mais après avoir prononcé son discours, qui comprenait un remerciement à Kanye ouest, la star de L’Incroyable Famille Kardashian a pu profiter du spectacle avec sa soeur Khloe kardashian et quelques autres visages familiers.

Selon un témoin oculaire, Kim et Khloe ont pu s’asseoir à côté Kris Jenner, Corey pari, Ellen Degeneres et Portia de Rossi alors qu’ils appréciaient les performances de Christina Aguilera, Blake Shelton et SA

« Khloe avait l’air d’être de bonne humeur assise à côté de Kris et Corey », a déclaré un témoin oculaire en exclusivité à E! Nouvelles. « Pendant une publicité, Ellen parlait de manière très animée et Khloe rejetait la tête en arrière de rire. »

Plus tard dans la nuit, Kim et Khloe ont écouté attentivement Halle Berrylors de son discours lorsqu’elle a reçu le People’s Icon Award. À un moment donné de la série, Kim s’est tournée vers Kris et a dit : « Halle a l’air tellement bien. »