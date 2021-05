La Solana et Conquense se partagent les points dans un match sans but (0-0)

01/05/2021 à 20:51 CEST

Le match qui s’est déroulé ce samedi à Le Moheda et qui a fait face La Solana et à Conquête conclu avec une égalité à zéro entre les deux prétendants. La Solana est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté à domicile par un score de 0-1 à Madridejos. Pour sa part, Conquête a récolté une égalité à trois contre le Almagro, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’équipe solanéro est sixième après la fin du match, tandis que le Conquête c’est quatrième.

Au cours de la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé 0-0.

C’était un jeu avec plusieurs mouvements sur les bancs. le Conquête a donné accès à Langreo, Charlie, majordome, Daniel Oui Recuenco pour Pacheco, Saez, Gerica, Ivan Rubio Oui José Vega et de la part de La Solana il a été remplacé Gonzalez, José Ma, Mini Oui Acosta pour Angel Luis, Diego Séville, Juanjo Oui Dit Ougri.

Un total de cinq cartons jaunes et un carton rouge ont été montrés dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Dit Ougri, De la faucille Oui Diego Séville et carton rouge à José Ma. De son côté, l’équipe visiteuse a été avertie en jaune de Daniel Oui majordome.

Pour le moment, La Solana obtient 25 points et le Conquête avec 28 points.

Le lendemain, l’équipe de solanero jouera à l’extérieur contre le Illescas, Pendant ce temps, il Conquête cherchera le triomphe dans son stade devant Manzanares.

Fiche techniqueLa Solana:Monreal, De La Hoz, García, Diego Sevilla (Josema, min.78), Sancho, El Cabriti, Juanjo (Mini, min.78), Said Ougri (Acosta, min.86), Olmo, Pirri et Angel Luis (Gonzalez) , au minimum 61)Conquête:Fernandez, Pacheco (Langreo, min.46), Sahuquillo, Manzano, Iván Rubio (Daniel, min.63), Paco Tomás, José Vega (Recuenco, min.71), Gerica (Butler, min.63), Masa, Álvaro et Saez (Charlie, min.46)Stade:Le MohedaButs:0-0