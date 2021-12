« La solidarité et le dialogue sont cruciaux en 2022 »

30/12/2021 à 17:37 CET

.

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a assuré que « la solidarité et le dialogue seront cruciaux en 2022 », année où « la route vers l’avenir du football » et la Coupe du monde du Qatar « sera une occasion vraiment unique de rassembler le monde dans une célébration du football et de l’inclusion sociale ».

« 2022 sera une année d’action, mais ce sera aussi une année de dialogue. La nouvelle FIFA est une instance démocratique et, avec nos parties prenantes, nous tracerons la voie de l’avenir du football, en l’adaptant à chaque cas de l’ère moderne et en veillant à ce que nous puissions améliorer la compétitivité mondiale », a-t-il déclaré dans son message du Nouvel An.

Infantino a souligné que pour cela, la FIFA pourra « compter sur l’unité et la force collective au sein de la communauté du football, pour garantir « que l’avenir du football » soit globalement durable », avec « la grande majorité impatiente de découvrir de nouvelles opportunités passionnantes de rêver, de développer le football, de se sentir véritablement partie prenante de la communauté mondiale du football ».

« Et nous comptons également sur ceux qui sont au sommet pour faire preuve de solidarité – sans quoi, même le football dans sa version la plus élitiste n’existerait pas. Nous vous remercions pour votre précieuse contribution à la popularité du football et nous comptons sur votre soutien, votre respect et votre stratégie vision alors que nous nous efforçons de clore avec succès les discussions sur la réforme du calendrier international des matches. Nous travaillerons ensemble pour l’unité et le bénéfice maximum pour tous « , il prétendait.

Le président de la FIFA a notamment souligné le rôle qu’il jouera la Coupe du monde du Qatar, qui permettra au championnat de se jouer pour la première fois au Moyen-Orient et « apportera de l’espoir et de l’inspiration aux personnes du monde entier qui ont vécu des moments difficiles tout au long de la pandémie ».

« La Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar sera une occasion vraiment unique de rassembler le monde dans une célébration du football et de l’inclusion sociale. Nous en avons tous besoin ! », a-t-il déclaré après avoir insisté sur le fait que toutes les compétitions de la FIFA se tiendra avec la priorité de protéger la santé.

Infantino a également souligné l’engagement de la FIFA envers la solidarité avec l’ensemble de la communauté du football dans ses actions quotidiennes et a souligné le « Plan d’accompagnement Covid-19, qui a été cruciale pour la survie du football dans nombre « de ses associations membres.

« Le football a de nombreux niveaux différents, mais dans son essence magique, il s’agit du même sport : le sport du peuple. La FIFA est la seule instance dirigeante qui se soucie et se soucie du monde entier. » Il a dit.

Enfin, il a réitéré l’engagement de la FIFA à continuer « à travailler dur pour remplir la mission de ne pas oublier ceux qui en ont le plus besoin et ceux qui n’ont pas de voix » et à « rendre le football vraiment mondial grâce au football et à la gouvernance d’entreprise, à travers des compétitions et des événements, et à travers le développement de notre sport, en élargissant son impact sur les jeunes et sur la société dans son ensemble « .