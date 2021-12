La solide campagne 2021 de Carlos Sainz devrait inquiéter Charles Leclerc

Carlos Sainz a franchi le pas pour mettre fin à sa campagne de recrue Ferrari en tant que pilote hors pair, et Charles Leclerc devrait être inquiet.

Pour chaque pilote qui changeait d’équipe pendant l’intersaison, le processus d’adaptation allait toujours être difficile, étant donné que tous les concurrents de 2020 étaient effectivement sur des rations quand il s’agissait de temps dans la voiture, seulement un jour et demi chacun. .

Sainz a cependant été le plus rapide hors du bloc de ce groupe de nouveaux couples pilotes-équipes, ne montant sur le podium que lors de sa cinquième course pour Ferrari avec P2 à Monaco.

Cela étant dit, la conduite n’a pas été facile et Sainz a subi plus que sa juste part de shunts lourds et non forcés, trois en l’espace de quatre grands prix en fait alors qu’il frappait les barrières en Hongrie, aux Pays-Bas et en Italie.

Un travail en cours, c’est sûr, mais au-delà de ces écarts, son rythme de course était toujours assez soutenu, l’aidant à monter quatre podiums au cours de la saison. En fait, il n’a réussi à marquer des points que deux fois au cours d’une saison de 22 courses, terminant 11e à ces deux occasions.

Considérant la campagne sur une séquence de 15 courses consécutives de points, Sainz a accepté avec plaisir P5 comme sa position finale dans le championnat des pilotes, un parcours très respectable de 164,5 points.

Sa P3 à Abu Dhabi pour signer convenait à Sainz, un podium « symbolique » de sa forme dans le dernier tiers de la saison alors que les erreurs se tarissaient.

« Je suis très heureux d’avoir eu un début de saison positif qui m’a mis du bon pied pour commencer la saison », a-t-il déclaré à Sky Italia.

« Et puis cela m’a amené à avoir une belle croissance en tant que pilote ici chez Ferrari, à faire un très bon dernier tiers de la saison qui m’a permis de terminer avec un podium, une course parfaite et une P5 au championnat, ce qui est un bon résultat qui ne change pas ma vie. C’est plus symbolique.

Maintenant, vous vous demandez peut-être « pourquoi Leclerc devrait-il s’inquiéter ? »

Après tout, il a remporté la bataille de qualification contre son coéquipier 13-9, un domaine où Sainz savait qu’il lui manquait, en fait, il a affirmé qu’il n’y avait « personne de plus talentueux que Charles sur un tour sec dans une Ferrari ». Jusque-là, le pilote monégasque a signé deux pole positions cette saison à Monaco et en Azerbaïdjan.

Bien sûr, les points sont attribués un dimanche, comme les pilotes aiment à le dire, et Leclerc s’est également bien comporté dans ce domaine – 159 points marqués, et avec un énorme coup de malchance qui lui a coûté la chance de mener le peloton à sa course à domicile, il aurait sans doute dû marquer plus.

Alors, encore une fois, pourquoi Leclerc devrait-il s’inquiéter ?

Eh bien, il devrait être inquiet car la saison 2021 ne reflétait pas le plan de Ferrari pour lui.

Ferrari a toujours été une équipe réticente à soutenir un jeune pilote, mais Leclerc a inversé la tendance, gravissant les échelons pour arriver en 2019 et annuler le statut de Sebastian Vettel en tant que principal pilote Ferrari.

Le battre complètement la saison suivante, c’est tout ce qu’elle a écrit pour Vettel, et Leclerc était désormais le brillant espoir de Ferrari pour leur future résurgence prévue.

Peut-être que « l’espoir » n’est pas un terme assez fort, car le patron de l’équipe Mattia Binotto a littéralement déclaré que Leclerc serait le prochain champion du monde de Ferrari.

« Nous avons investi en lui sur le long terme car nous sommes pleinement convaincus qu’il sera l’homme pour devenir le prochain Champion du Monde », a déclaré Binotto au magazine GP Racing.

Ainsi, avec l’émergence de Sainz sur un pied d’égalité, et cette saison son supérieur par la moindre marge, Leclerc a un véritable obstacle à surmonter s’il veut être à la hauteur des attentes redoutables de Ferrari.

L’atmosphère Ferrari n’est pas comme les autres en Formule 1, le succès vous rend légendaire, mais une sous-performance par rapport à leurs normes élevées peut rapidement rendre l’environnement aigre.

Ferrari prévoit de revenir dans le combat pour le championnat la saison prochaine, la réglementation changeant radicalement, mais si ce scénario se réalise, peut-on affirmer avec certitude que Leclerc serait celui qui remporterait le titre Ferrari pour la première fois depuis 2008 ? Pas vraiment.

Sainz a déclaré qu’il serait prêt si Ferrari avait un challenger en lice pour le titre la saison prochaine.

« Si nous sommes prêts à nous battre pour un championnat, vous avez vu que je suis prêt », a-t-il déclaré à Sky Italia à Abu Dhabi. Et nous n’en doutons pas une seconde.

Sainz et Leclerc ont établi une relation calme, respectueuse des talents de chacun, mais nous savons tous maintenant quels dommages une bataille pour le titre peut faire à un partenariat de pilotes.

Cette saison a prouvé que l’opérateur fluide Sainz peut performer au plus haut niveau contre l’un des espoirs vedettes de la Formule 1 à Leclerc, alors maintenant l’étudiant vedette de Ferrari a un véritable défi à relever pour étouffer cette bataille interne et livrer pour Ferrari.