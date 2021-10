La solide performance d’Austin montre les progrès de Ferrari

Charles Leclerc a déclaré que son bon résultat au Grand Prix des États-Unis le week-end dernier montre les progrès réalisés par Ferrari avec sa voiture.

L’équipe a obtenu un solide résultat sur ses rivaux les plus proches des champions McLaren à Austin. C’était la première course où ses deux pilotes bénéficiaient de leur unité de puissance améliorée sans aucune pénalité de grille.

Leclerc et son coéquipier Carlos Sainz Jnr ont surclassé leurs deux principaux rivaux et Leclerc a terminé quatrième, près de 25 secondes d’avance sur la McLaren de tête.

«Ce fut une très, très bonne course, a dit Leclerc. « Le rythme était là, chaque tour était un tour de qualification et honnêtement, je n’ai pas laissé grand-chose sur la table. C’est donc une très bonne journée et tout s’est très bien passé.

« Mais cela montre aussi que nous travaillons dans la bonne direction, qu’en tant qu’équipe nous faisons des améliorations, course après course, et c’est formidable à voir. »

Ferrari a réduit son déficit par rapport à McLaren à seulement trois points et demi avec cinq courses à disputer.

Leclerc a déclaré qu’il avait tiré le meilleur parti de la voiture à Austin. « C’était une course complètement propre », a-t-il déclaré. « À chaque tour, j’essayais juste de tout maximiser. C’était très, très lisse fondamentalement. Nous n’avons jamais été menacés par qui que ce soit.

« Le dernier relais était probablement le plus difficile, mais surtout physiquement. C’était une course très difficile physiquement. La chaleur était assez dure et les bosses en particulier sont très, très difficiles, tour après tour pour les franchir. C’était donc très exigeant physiquement.

À la fin de la course, Leclerc n’avait que 10 secondes de retard sur Sergio Perez. Le pilote Red Bull malade a lutté jusqu’à la fin car son système de boisson a échoué dans le premier tour, ce qui a amené Leclerc à croire qu’un classement dans les trois premiers pourrait être possible.

«Je pouvais aussi voir Checo qui n’avait que huit secondes d’avance et nous le rattrapions. Donc à un moment j’ai pensé que le podium était possible donc je donnais vraiment tout. Le dernier relais a été le plus difficile, mais nous n’avons pas eu de problème particulier.

