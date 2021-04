La solidité revient à Gérone au bon moment

19/04/2021 à 20:26 CEST

Carles Rosell

Le dernier jour était rond pour Gérone. Goleado à Saragosse (3-0) pour couper des points au Sporting et au Rayo, et Juan Carlos qui est revenu pour laisser son but à zéro. Il l’a obtenu après douze jours consécutifs d’essayage. Depuis fin janvier, contre l’Espanyol, ce qu’il ne pouvait pas faire.

Malgré l’irrégularité, l’équipe avait pu renforcer sa défense tout au long du premier tour. Après le championnat à mi-parcours, les choses ont changé. En une douzaine de matchs consécutifs, avec des résultats de toutes sortes, l’équipe n’a fait que cacher des buts. Jusqu’à vendredi dernier. à la fin. De janvier à cette date, il avait concédé contre Majorque (1-0), Leganés (0-2), Mirandés (3-3), Castellón (2-1), Fuenlabrada (1-1), Almería (0-1) , Lugo (1-1), Las Palmas (1-2), Albacete (2-1), Sabadell (2-2), Ponferradina (3-1) et Rayo Vallecano (2-1).

Une séquence négative qui a empêché l’équipe catalane d’avoir plus de points dans le casier, ce qui serait utile en ce moment pour pouvoir se rapprocher encore plus de l’objectif de la promotion.

Ce changement d’inertie a coïncidé avec le nouveau système mis en place Francisco. Pendant près d’un mois et demi, l’entraîneur a opté pour une défense à trois centraux et deux couloirs. Dessin qu’il a utilisé, au moins depuis le début, dans sept des huit derniers matchs. Plus d’objectifs ont été reçus, mais les résultats positifs sont arrivés. À tel point que la distance jusqu’au barrage est de quatre points. Encore loin, mais pas si loin.