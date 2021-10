La solution aux problèmes de Russell Westbrook et Ben Simmons

Dans un article récent, Alex Kirschenbaum de Sports Illustrated a commenté le marché et l’un des Rumeurs NBA qui peut être trouvé des liens vers Russell Westbrook et Ben Simmons dans un transfert hypothétique. Au Les Lakers de Los Angeles Ils doivent régler leurs problèmes de dentelle avec une nouvelle star qui ne semble pas correspondre James Lebron et Anthony Davis, tandis que le 76ers de Philadelphie Ils doivent mettre fin au drame australien le plus tôt possible.

Alors que pour que l’accord fonctionne dans le cadre de la convention collective de la NBA, Kirschenbaum a suggéré que les Sixers devraient ajouter Isaiah Joe et Jaden Springer à l’accord pour le rendre possible, tandis que les Lakers devraient abandonner certains de leurs joueurs rémunérés. un écart de main-d’œuvre et d’équilibrer les salaires.

Russell Westbrook a reçu une ovation debout en Oklahoma. Il ne pouvait en être autrement.Pic.twitter.com/OQkUxwbf0G – Sixième Homme (@ 6toHombreLATAM) 28 octobre 2021

L’accord éventuel

L’accord proposé par les Lakers vaudrait la peine d’être exploré s’ils pensent que Westbrook n’est pas la troisième étoile à les aider à regagner leur trône. LeBron a 37 ans, ils n’ont donc aucune marge d’erreur. Simmons partage un agent avec James et on sait que ce ne serait pas la première de ses caractéristiques qu’il a en tant que partenaire.

LeBron est un expert dans le traitement de cas comme celui de Simmons et pourrait être ce dont vous avez besoin pour remettre votre carrière sur les rails. Westbrook est une machine triple-double qui marche, offrant aux Sixers une option de score, de rebond et de fabrication de jeu très fiable. Cette saison, il affiche en moyenne 17,8 points, 9,4 rebonds, 9,4 passes décisives et 2 interceptions.