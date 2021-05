la solution britannique pour la livraison de colis vers des îles éloignées

11/05/2021 à 13:26 CEST

Royaume-Uni c’est un pays hyperconnecté. Des caméras aux quatre coins de Londres, des envois de colis en quelques heures seulement … mais bien sûr, cela n’affecte que les grandes villes, comme toujours. Au Royaume-Uni, il existe des endroits très reculés où vivent très peu de personnes. Ces zones sont généralement des îles au nord de l’île, qui comme il est évident qu’ils utilisent également le service postal, qui y reçoit le nom de Royal Mail.

Imitant ce que fait déjà la poste suisse, le Royal Mail va acheter une série de drones pour environ 16000 euros pour livrer des colis dans le les régions les plus reculées du pays. Cela comprend l’équipement de protection, les tests COVID et, bien sûr, le courrier ordinaire. Dans le cadre d’un projet financé par le gouvernement, une série de drones sera achetée dans le but d’effectuer ces types de livraisons. Les drones peuvent transporter jusqu’à 100 kilos de courrier de tous types et de toutes tailles, ce qui en fait l’équivalent d’une livraison normale.

Les drones peuvent voler sans avoir besoin d’aucun type d’opérateur pendant le trajet de 112 kilomètres qu’ils entreprendront. Cela sera mis à l’épreuve ce mois-ci et si cela fonctionne, ils achèteront encore plus de jets autonomes.