La solution de confidentialité basée sur la cryptographie Nym lève 13 millions de dollars, dirigée par Andreessen Horowitz

Neuchâtel, Suisse, le 18 novembre 2021,

La startup européenne de protection de la vie privée Nym Technologies a clôturé avec succès son troisième cycle d’investissement. Dirigé par Andreessen Horowitz (a16z Crypto), ce tour de table de 13 millions de dollars comprenait la participation des principales sociétés de capital-risque Digital Currency Group, Tayssir Capital, Huobi Ventures, Hashkey et Fenbushi. Après un tour dirigé par Polychain et l’embauche de Chelsea Manning en tant qu’auditeur de sécurité, ce tour signale l’intérêt du capital-risque traditionnel pour la demande croissante de solutions de confidentialité.

Le « mixnet » révolutionnaire de Nym est la seule technologie capable de vaincre la surveillance de masse au niveau de l’État-nation, où l’adversaire peut observer chaque paquet Internet d’un réseau à grande échelle, contrairement aux VPN ou même à Tor. Nym accomplit cet exploit apparemment impossible en mélangeant des paquets dans une série de nœuds décentralisés et en ajoutant un trafic fictif selon les besoins.

Selon Harry Halpin, PDG de Nym, « Chez Nym, nous sommes très chanceux, car il est historiquement sans précédent de voir le soutien des meilleurs investisseurs en capital-risque pour arrêter la surveillance de masse. Pour rendre la confidentialité réelle à l’échelle de l’ensemble d’Internet, la construction d’un mixnet fonctionnel dans le monde réel a longtemps été la pièce manquante d’un puzzle qui précède même l’origine de Bitcoin.

« La technologie de niveau réseau de Nym est essentielle pour toute blockchain qui s’efforce d’offrir la confidentialité à ses utilisateurs, et ses structures d’incitation intelligentes la distinguent des autres solutions », a déclaré Ali Yahya, associé général chez Andreessen Horowitz. « L’équipe de Nym est peut-être le groupe de chercheurs et d’ingénieurs mixnet le plus avancé jamais réuni. Alors que la demande de confidentialité en ligne continue de croître, leur rôle dans l’espace deviendra de plus en plus important. »

Samantha Bohbot, responsable de la plate-forme chez Digital Currency Group, a partagé cette perspective : « NYM a construit une couche de confidentialité unique en son genre, capable de protéger même contre les adversaires les plus féroces et alimentée par une structure d’incitation économique crypto. Nous envisageons sa technologie établissant une nouvelle norme en matière de confidentialité des utilisateurs sur Internet. Nous sommes impressionnés par les connaissances, la passion et le dévouement de l’équipe à développer un site Web plus sécurisé, et nous sommes ravis de les soutenir.

Sadry Bouhejba, fondateur de Tayssir Capital, déclare : « Le réseau Nym restaure la confidentialité des utilisateurs sur Internet, sans compromettre l’efficacité ni l’évolutivité. Nous pensons que Nym est une couche essentielle vers une société plus inclusive et plus juste.

Avec une nouvelle injection de capital juste avant le lancement décentralisé du réseau principal mixnet de la plate-forme, Nym Technologies prévoit d’utiliser les fonds pour étendre sa communauté et ajouter une équipe produit dédiée. Enfin, Nym déploiera les tokenomics NYM et commencera à tester l’infrastructure avant de programmer le lancement du réseau principal.

À propos de Nym

Construit par des chercheurs de premier plan et des développeurs expérimentés, Nym est une infrastructure open source et décentralisée qui offre une confidentialité complète. La plate-forme est sans autorisation et incitative, permettant aux développeurs de créer des applications qui garantissent la sécurité contre la surveillance des métadonnées au niveau du mixnet et des informations d’identification.

Contacts