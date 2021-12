La solution de GOP Gov Kristi Noem à la flambée de COVID : lavez-vous les mains [VIDEO]

Mardi, les États-Unis ont établi un record absolu de cas de COVID avec plus de 500 000 cas. Si la variante Omicron du virus semble être moins dangereuse, elle est aussi beaucoup plus contagieuse.

[Photo by Brandon Bell/.]

Pourtant, la meilleure façon de vous empêcher de tomber gravement malade à cause du virus est de vous faire vacciner. Kristi Noem, cependant, pense que les gens devraient simplement faire des choses simples comme se laver les mains.

Le gouverneur du Dakota du Sud a été amené à Fox News pour se plaindre de Joe Biden. Elle a conseillé aux autres gouverneurs : « Marchez dans les rues. Parlez aux gens. Visite avec les propriétaires de petites entreprises. Rendez visite aux mamans qui veulent juste que leurs enfants à l’école et dans la vie reviennent à la normale. »

Noé continua :

« Je dis constamment aux gens : éliminez l’émotion de cette discussion. Commencez à étudier la science et les faits et revenons à l’essentiel. Pourtant, Pete, la première chose que les gens peuvent faire pour ralentir la propagation d’un virus ? Va te laver les mains. Va te laver les mains. Je suis choqué par le nombre de fois que je dois aller le rappeler aux gens. Et si vous êtes malade, restez à la maison.

Regardez un extrait du segment ci-dessous, gracieuseté du réseau Fox News :

Kristi Noem : « La première chose que les gens peuvent faire pour ralentir la propagation d’un virus – allez vous laver les mains. » (Se faire vacciner et se masquer fera plus pour vous protéger d’un virus aéroporté que de se laver les mains.) Voir également

(Notez également la réaction de Pete Hegseth à ce commentaire) pic.twitter.com/MmlQto7Uw6 – Aaron Rupar (@atrupar) 30 décembre 2021

Todd Neikirk

Todd Neikirk est un écrivain politique et technologique basé dans le New Jersey. Son travail a été présenté sur psfk.com, foxsports.com et PoliticusUSA. Amoureux des animaux de compagnie, il est connu pour sa contribution au magazine Pet Lifestyles. Il aime le sport, la politique, la technologie et passer du temps à terre avec sa famille.

Lien source