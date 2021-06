Polygone (MATIC)

La solution de mise à l’échelle de la couche 2 Polygon enregistre une croissance continue, mais ne peut pas faire baisser les frais sur Ethereum

Solution de mise à l’échelle de la couche 2 d’Ethereum Polygon a connu une ascension fulgurante au cours des derniers mois.

La chaîne latérale a actuellement plus de 9,5 milliards de dollars de valeur totale verrouillée (TVL), contre seulement 1 milliard de dollars il y a moins de deux mois, avec 3,71 millions d’ETH et 26,87 millions de BNB. BNB -4,00% Binance Coin / USD BNBUSD 353,69 $

Cette croissance de Polygon est le résultat du fonctionnement du réseau Ethereum à pleine capacité et de la hausse des coûts du gaz. ETH -3,63% Ethereum / USD ETHUSD 2 535,98 $

Jusqu’à présent, il y a également eu un manque de solutions de couche 2, bien que les plus populaires Arbitrum et Optimism ne soient pas encore prêtes à l’emploi. Les solutions de couche 2 devraient également réduire les frais sur la couche 1, Ethereum; cependant, selon l’investisseur à long terme de l’ETH Tetronode,

«L2 entraînera une augmentation des frais de L1, pas une baisse. La demande d’interaction L1 est illimitée et n’est limitée que par ce que le marché est prêt à payer. Les colonies L2 sont précieuses et valent presque n’importe quel prix du gaz. Arbing rend les frais L1 dépendants de la chaîne de valeur, pas du débit TX ! »

Comme on peut le voir actuellement, les frais sur Ethereum sont extrêmement bas, le prix du gaz est en fait sur le point de chuter à un chiffre, mais cela indique en fait un manque d’activité sur DeFi.

Le problème du gaz a également conduit à l’explosion de la Binance Smart Chain (BSC) sur la scène DeFi. Des centaines de projets lancés sur BSC, et le réseau est passé de moins d’un million de transactions par jour à plus de 11 millions à son apogée.

La croissance de Polygon, en revanche, a été régulière. Ceux qui connaissent déjà Ethereum se sont tournés vers la sidechain en essayant d’échapper au coût extrêmement élevé des transactions sur le deuxième plus grand réseau.

La solution de couche 2 a sa propre variante d’Uniswap, QuickSwap, qui a gagné en popularité. Sa croissance rapide peut être attribuée au fait qu’il permet plus de 10 000 swaps, indiquant constamment que les utilisateurs profitent des frais de transaction moins élevés.

De plus, la valeur moyenne des swaps sur ce teneur de marché automatisé (AMM) est passée de seulement 186 $ au nord de 30 000 $ à son apogée.

Aave a été intégré à Polygon pendant moins d’un quart, mais l’utilisateur moyen de la mise en œuvre d’Aave par Polygon effectue environ 5 transactions par jour, a noté Joel John. Le coût combiné du gaz pour soutenir plus de 4 000 utilisateurs au début du mois de juin était inférieur à 15 $.

En attendant, la pièce de 9 milliards de dollars de capitalisation boursière de Polygon, MATIC, ressent les difficultés du marché, s’échangeant à 1,40 $, en baisse de 46% par rapport à son sommet historique de 2,62 $.

