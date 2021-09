La solution de mise à l’échelle Ethereum Arbitrum One est maintenant en ligne ⋆ Crypto new media

in

Arbitrum One est désormais en ligne sur le réseau principal Ethereum et Offchain Labs prévoit d’agrandir son équipe alors que le nombre de projets utilisant la solution continue d’augmenter

Offchain Labs, un fournisseur de solutions Ethereum Layer 2, a lancé le réseau principal public de sa plate-forme de mise à l’échelle Arbitrum One, selon une annonce publiée hier par la société.

L’équipe d’Offchain Labs a également annoncé un cycle de financement réussi qui lui a permis de lever 120 millions de dollars auprès d’investisseurs nouveaux et existants.

Selon le communiqué de presse de la société, Lightspeed Venture Partners a dirigé le cycle de financement de série B, avec des financements de sociétés d’investissement de premier plan dans le secteur telles que Polychain Capital, Alameda Research, Ribbit Capital, Pantera Capital et le milliardaire Mark Cuban.

“Nous sommes ravis de nous associer à nos investisseurs qui comprennent l’importance de faire évoluer Ethereum et de faire connaître l’écosystème Ethereum aux masses”, a déclaré le PDG et cofondateur d’Offchain Labs, Steven Goldfeder, dans un communiqué.

Arbitrum One est une solution de couche 2 (L2) très attendue conçue pour permettre aux utilisateurs d’Ethereum d’accéder à des transactions à faible coût. Le projet attire de nombreux développeurs désireux de réduire les frais d’essence et de déployer des applications décentralisées (dApps) dans un écosystème sécurisé.

Avec la mise en ligne de la chaîne publique et sa compatibilité avec la machine virtuelle Ethereum (EVM), le projet a déjà attiré des centaines de développeurs. Pour ce groupe d’utilisateurs du réseau, l’idée est de tirer parti des fonctionnalités faciles à utiliser de la solution tout en évitant d’avoir à corriger leurs codes de contrat intelligents.

Offchain Labs prévoit d’utiliser une partie du financement pour continuer à développer son équipe et faire du projet L2 la plate-forme incontournable pour les projets de fintech et de finance décentralisée (DeFi).

L’équipe prévoit également d’investir dans la recherche et le développement, afin d’améliorer encore la plateforme Arbitrum.

Actuellement, plus de 400 projets utilisent déjà Arbitrum One, y compris la plate-forme de contenu Web Reddit. Les autres principaux projets utilisant la solution sont Chainlink, Aave, Uniswap et MakerDAO.