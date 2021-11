la solution de paiement décentralisé sur Binance Smart Chain

« Avertissement : La Capitale a reçu un paiement en échange de la rédaction de cet article »

BNBPay est une plate-forme qui vise à devenir la crypto la plus acceptée pour le commerce traditionnel et le commerce électronique. Construit sur le réseau Binance Smart Contract (BSC), BNBPay prévoit de créer un écosystème de paiement où les gens peuvent parier et payer en utilisant n’importe quel jeton BSC. Dirigée par Zave Huang, James Zhang et Teason Phang, l’équipe BNBPay a plus de dix ans d’expérience dans les anciens systèmes de traitement des paiements. BNBPay CTO Teason Phang a créé plusieurs entreprises technologiques, dont deux dans les paiements commerciaux.

La plateforme de paiement a récemment déposé une demande de licence d’exploitation auprès de l’Autorité monétaire de Singapour (MAS). Par conséquent, si MAS donne le feu vert au démarrage décentralisé, BNBPay pourrait devenir un acteur majeur parmi les plateformes de paiement en monnaie numérique.

Le token $ BPAY est la devise sous-jacente utilisée pour toutes les transactions sur la plateforme BNBPay. Le jeton a une offre totale de 10 milliards, et 60% de ce montant est mis en vente publique sur Pancakeswap. Un autre 10 % était réservé aux récompenses payées, et un autre 10 % était allé à l’équipe de développement. Il est prévu de brûler 15% des jetons pour garantir que le $ BPAY reste déflationniste, tandis que les 5% restants ont été réservés à la commercialisation.

Depuis peu de temps, BNBPay a connu une absorption organique impressionnante dans ses numéros de portefeuille, avec environ 50 000 détenteurs actuellement sur la plate-forme. De même, sa capitalisation boursière a connu une formidable croissance, passant de moins d’un million à près de 450 millions à son apogée.

BNBPay impose une taxe de 10% sur toutes les transactions d’achat et de vente sur Pancakeswap, et le rendement qui en résulte est utilisé pour récompenser les détenteurs existants de $ BPAY. Cependant, les commerçants ne paieront pas la taxe de 10 % pour les transactions conclues dans un avenir proche.

L’écosystème BNBPay comprend quatre éléments qui offrent une intégration pratique et pratique du commerce (commerce électronique), de la cryptographie et du point de vente (POS pour les magasins physiques).

Le premier élément de l’écosystème est le portefeuille BNBPay, à travers lequel les détenteurs peuvent effectuer et suivre les paiements et parier et gagner des tokens $ BPAY. Le deuxième élément est BNBPay e-Commerce, qui permet les paiements en ligne pour Woo-commerce et d’autres grandes plateformes en ligne.

Le troisième élément de l’écosystème BNBPay est un terminal de point de vente crypto autonome conçu pour les fournisseurs traditionnels. Ce terminal donnera aux traders la possibilité de recevoir des crypto-monnaies, des pièces stables et plus de 150 devises fiduciaires, protégeant ainsi les traders de tout risque lié à la volatilité.

Le dernier élément de la plate-forme est le système de récompense BNBPay, et il est utilisé pour récompenser les utilisateurs pendant qu’ils dépensent leurs jetons BSC. Tous ces composants – l’application mobile BNBPay, les plugins de commerce électronique BNBPay, le point de vente et la plate-forme de récompenses de participation – devraient être lancés vers la fin du trimestre financier en cours.

Les services de commerce électronique BNBPay sont actuellement acceptés sur quatre sites en Malaisie, en Italie et en Indonésie. Cependant, la plate-forme compte plus de 60 marchands sur la liste d’attente, avec l’intention de s’associer à Kee Song Biotech Holdings et de devenir son partenaire exclusif de paiement cryptographique. L’équipe travaille dur pour amener encore plus de commerçants dans le programme. BNBPay attribuera également $ BPAY aux utilisateurs qui profitent de ses services de commerce électronique en fonction de leurs niveaux.

Les développeurs de BNBPay ont identifié des problèmes spécifiques qui entravaient la croissance du marché BSC DeFi et du marché des paiements en ligne et espéraient utiliser la plate-forme pour les résoudre. Par exemple, alors que BSC regorge de pièces de monnaie, la plupart d’entre elles ont peu ou pas d’utilité, ce qui paralyse souvent leurs fondateurs ou leurs équipes de développement lorsqu’ils souhaitent faire passer ces jetons au niveau supérieur.

Grâce à BNBPay, les équipes de développement peuvent rendre leurs jetons meme négociables dans les achats en ligne et hors ligne, ce qui leur donne cette utilité indispensable.

BNBPay se définit comme l’avenir des paiements cryptographiques commerciaux. La plate-forme prend des mesures dans la bonne direction pour résoudre les problèmes mentionnés ci-dessus, ce qui rend difficile l’adoption de la crypto-monnaie dans le commerce en ligne.

El equipo de BNBPay tiene la esperanza de que con la próxima asociación de Kee Song, una posible aprobación de la licencia de pago MAS y los esfuerzos concertados para aumentar el número de comerciantes y usuarios en la plataforma, BNBPay logre aún más éxito en los próximos douze mois.

Si cela ne suffit pas, les fondateurs de jetons ou les équipes de développement peuvent également utiliser BNBPay pour s’associer à des fournisseurs pour organiser des promotions et des campagnes afin d’augmenter la visibilité de leurs jetons. Par exemple, ils peuvent bénéficier de remises exclusives pour les produits payés avec une devise particulière sur BNBPay.

Un autre groupe d’utilisateurs de l’écosystème BSC que BNBPay espère aider sont les investisseurs numériques réticents à vendre leurs jetons à but lucratif, car ils pensent que ces jetons augmenteront en valeur. Après avoir vu la valeur de jetons comme Bitcoin et Ethereum monter en flèche ces derniers temps, de nombreux investisseurs peuvent être pardonnés de développer soudainement des tendances hodling. Mais en pariant des jetons $ BPAY sur BNBPay, les investisseurs peuvent maximiser leurs rendements tout en conservant leurs pièces.

BNBPay cherche à fournir un système rapide et sans tracas pour les transactions cryptographiques. Sur la plateforme, les clients peuvent dépenser les tokens BSC de leur choix sans passer par de longs processus de retrait. BNBPay Wallet, disponible sur Android et iOS, simplifie grandement les paiements pour les achats en ligne et hors ligne.

Comme indiqué ci-dessus, les méthodes de paiement en ligne existantes sont assez chères et peuvent même prendre des jours. Mais contrairement aux fournisseurs de services traditionnels, le cœur de la philosophie de BNBPay est de fournir des paiements marchands instantanés et sans frontières au coût le plus bas possible. Une réduction des coûts de transaction devrait être une musique aux oreilles des consommateurs qui ont dû faire face aux frais élevés facturés par les grandes sociétés de solutions de paiement.

De plus, au fur et à mesure que l’industrie de la cryptographie s’est développée, les fournisseurs en ligne et hors ligne ont souhaité une plate-forme leur permettant d’accepter les devises numériques et de voir la transaction immédiatement reflétée dans leurs livres. BNBPay permet aux systèmes de point de vente des magasins, des bars, des restaurants et des cafés de collecter des fonds presque instantanément plutôt que d’attendre le règlement plus traditionnel à la fin de la journée. Le fait que les transactions cryptographiques soient reflétées dans vos livres permet aux fournisseurs de faire facilement leur comptabilité et de déclarer leurs impôts.

Enfin, les problèmes de confidentialité des données deviennent de plus en plus pertinents et de nombreux clients peuvent se sentir mal à l’aise de laisser leurs informations personnelles entre les mains des prestataires de services de paiement traditionnels. Les acteurs de mauvaise foi sont connus pour violer les bases de données de ces fournisseurs de services. Pour apaiser l’esprit des consommateurs, BNBPay fournit une plate-forme hautement sécurisée pour se protéger contre les cyberattaques de toute nature.

Les transactions cryptographiques nécessitent que les fournisseurs et les clients disposent d’une infrastructure spécifique pour faciliter le processus. Le manque général d’informations associé aux crypto-monnaies est l’une des raisons qui rendent les commerçants réticents à mettre à jour leur infrastructure pour accepter le mode de paiement.

Par conséquent, ce manque de mises à jour décourage davantage de clients de posséder des crypto-monnaies, stoppant ainsi son adoption plus répandue. De plus, d’autres utilisateurs peuvent choisir de conserver leurs pièces plutôt que de les dépenser dans l’espoir que leur valeur marchande augmente à tout moment.

Pour plus d’informations sur BNBPay, vous pouvez vous référer à leur site Web, www.bnbpay.io, et à leur site Web pour les commerçants, marchand.bnbpay.io. Vous pouvez également accéder à BNBPay DApp sur app.bnbpay.io, à son plugin Woo-commerce sur Vamos.bnbpay.io et à son plugin OpenCart sur buca.bnbpay.io. Enfin, n’oubliez pas de consulter la démo du portefeuille crypto BNBPay ici.