La solution de retraite ICICI Prudential Life Insurance avec option de revenu régulier croissant

ICICI Prudential Life Insurance a proposé une solution de retraite en combinant deux variantes de son populaire «plan de pension garanti», qui offre un retour sur investissement garanti. Ce nouveau plan fournira aux assurés un revenu régulier croissant qui double après 5 ans et triple après la 11e année, les protégeant ainsi contre la hausse du coût de la vie.

L’entreprise affirme que la pandémie a amené les clients à apprécier l’importance de la planification financière, et cela est particulièrement vrai pour la vie après la retraite. Ce plan fournira une solution de retraite personnalisée avec des revenus croissants pour faire face à la hausse du coût de la vie, en particulier pour les personnes âgées.

Le «régime de retraite garanti» d’ICICI Prudential a été élu «produit de l’année» – dans la catégorie des régimes de retraite et de retraite par les consommateurs. Le produit de l’année (POY) est le plus grand prix au monde voté par les consommateurs pour l’innovation produit dans leurs catégories respectives.

Amit Palta, directeur de la distribution, ICICI Prudential Life Insurance, déclare: «Nous sommes ravis que les consommateurs aient élu le régime de retraite garanti comme« produit de l’année ». Nous pensons que les premières caractéristiques de ce produit ont très bien résonné auprès des consommateurs et témoignent de notre approche de développement de produits innovants. Il est impératif que les clients planifient leur retraite et la solution offerte par le «régime de retraite garanti» permet aux clients de recevoir un revenu régulier croissant et de mener une vie de retraite financièrement autonome.

Les produits de rente permettent aux clients de planifier leur retraite et sont disponibles en deux variantes, à savoir la rente immédiate et différée. L’option de rente immédiate permet aux clients de commencer à recevoir un revenu régulier immédiatement en payant une prime unique. D’autre part, l’option de rente différée donne aux clients la flexibilité de commencer à recevoir un revenu à l’avenir; par exemple plus près de leur retraite. Les clients ont la possibilité de différer le début du revenu pour une période maximale de 10 ans. Plus le report est long, plus le revenu sera élevé.

Le régime de retraite garanti ICICI Pru est un produit de rente et offre des fonctionnalités telles que le retour anticipé du prix d’achat à partir de 76 ans ou à 80 ans. maladies ou invalidité permanente suite à un accident.

