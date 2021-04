La solution d’Helmut Marko pour le problème des limites de piste «  sombres  »

Le Dr Helmut Marko a décrit la question des limites de piste pendant le Grand Prix de Bahreïn comme «une affaire d’ombre» qui pourrait être évitée en mettant «un mur» au quatrième virage.

Le résultat de la course d’ouverture de la saison 2021 a été décidé par le dépassement illégal de Max Verstappen pour la tête au 53e tour sur 56, lorsqu’il a dépassé les limites de la piste au virage quatre et a dû redonner la place au futur vainqueur Sir Lewis Hamilton.

Bien qu’il ait été généralement admis que le résultat final était le bon et que le pilote Red Bull avait fait la bonne chose en cédant à son rival Mercedes, il était également vrai que Hamilton avait largement dépassé le même virage à plusieurs reprises pendant la course.

Cela signifiait qu’une zone grise a émergé en termes de ce qui était, ou n’était pas, acceptable en termes de respect des limites du circuit.

Après réflexion, Marko, conseiller de Red Bull, a estimé que son équipe avait peut-être été trop circonspecte dans le respect des règles tout au long de la course par rapport à Mercedes – et qu’il existe une solution réalisable à ce problème à l’avenir.

«Quand vous regardez tout, vous devez conclure Hamilton et [Valtteri] Bottas était au moins cinq ou six fois [more] avec quatre roues en dehors des lignes blanches dans ce fameux virage quatre. C’est parce que Mercedes leur a demandé de pousser deux dixièmes par tour », a déclaré Marko à Motorsport.com.

«Nous avons interprété cette directive un peu trop strictement. Mais à un moment donné, nous avons demandé à la direction de la course «est-ce permis et pouvons-nous le faire aussi? La réponse était «non, en fait pas».

«Dans l’ensemble, c’était un peu une affaire sombre. Les sanctions n’ont pas été prononcées, alors que du temps a été indéniablement gagné. «

La marchandise Red Bull est maintenant disponible à l’achat via la boutique officielle de Formule 1

Marko a estimé que Hamilton avait été intelligent dans la façon dont il avait repris la tête quand il lui avait été redonné.

« Hamilton est très sophistiqué sur ces choses », a déclaré l’Autrichien de 77 ans. «Il a attendu relativement longtemps pour rattraper Max à nouveau. Cela a permis à ses pneus de refroidir pendant un certain temps et il en a profité pour le reste de la course.

«Max avait une petite glissière dans le virage 13 et a ramassé de la saleté sur ses pneus. La course était terminée avec ça.

Et comment éviter une répétition à l’avenir? En théorie, c’est facile, selon Marko.

«C’est complètement inutile», a-t-il dit. «Il y a plus qu’assez d’espace là-bas. Si nous mettons juste un mur là-bas, il sera résolu. Quiconque heurterait le mur endommagerait sa propre voiture.

«Je ne comprends pas pourquoi nous avons autant de zones de ruissellement sur les circuits et pourquoi nous ne créons pas une frontière claire.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!