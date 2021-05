Polygone (MATIC)

La solution Ethereum Layer 2 Polygon lance un SDK pour transformer Ethereum en un Internet de blockchains

La solution de mise à l’échelle de la couche deux d’Ethereum populaire Polygon a ajouté un autre jalon à son plafond. Polygon a déclaré que sa pile de SDK est maintenant disponible pour une utilisation sur le réseau Ethereum dans un article Medium.

Polygon SDK est actif

Cela permettra aux développeurs de créer facilement et de manière transparente des chaînes de blocs compatibles Ethereum. Avec ses modules enfichables, les développeurs peuvent enfin utiliser des algorithmes de consensus comme Istanbul, Hotstuff et tirer parti de la machine virtuelle Ethereum (EVM).

La solution de mise à l’échelle multi-chaînes a noté que la version du SDK établirait davantage l’importance d’Ethereum pour l’écosystème de la blockchain. Cela transformera le protocole en un système multi-chaînes à part entière comme un Internet of Blockchains (IOB).

Comparé à d’autres facilitateurs d’applications décentralisées (dapps), le système Ethereum multi-chaînes de Polygon sera similaire à des protocoles tels que Polkadot (DOT) et Cosmos (ATOM), mais avec quelques avantages majeurs.

Les développeurs utilisant le SDK Polygon pourront bénéficier des effets de réseau d’Ethereum. Ils bénéficieront également d’une sécurité accrue car Polygon Chains exploitera l’architecture de sécurité du réseau Ethereum et se développera davantage tout en bénéficiant de plus de flexibilité et de puissance.

Le SDK Polygon prendra en charge les chaînes autonomes – les chaînes souveraines Ethereum chargées de leur sécurité pour un début. Plus tard, il prévoit d’inclure des solutions de couche deux ou des chaînes sécurisées telles que les rollups optimistes, zkrollups, Validium et Plasma.

Commentant le nouveau développement, le co-fondateur de Polygon, Sandeep Nilwal, a noté que le protocole de couche deux vise à assurer l’avenir multi-chaînes d’Ethereum.

Selon lui, le déploiement du SDK de Polygon vise à résoudre les besoins urgents pour l’avenir multi-chaîne d’Ethereum, y compris la facilité de déploiement et la communication entre les deux couches.

Polygon n’a pas encore terminé son déploiement de SDK. Le protocole prévoit de lancer plus d’algorithmes de consensus, permettant plus tard des modules inter-chaînes ou de pontage, des systèmes de plugins et des modules d’entreprise pour les entreprises.

Polygon surpasse tous les protocoles de couche 2

Le boom de la finance décentralisée (DeFi) a servi de rappel au réseau Ethereum, compte tenu de sa lente marche vers un algorithme de consensus PoS. Ethereum, qui partage actuellement un protocole de minage de preuve de travail (PoW) avec Bitcoin, a vu ses frais de gaz grimper et a connu un temps de validation des transactions plus lent en raison de la congestion du réseau.

Les solutions de mise à l’échelle de la couche deux telles que Polygon ont conservé la pertinence du réseau Ethereum, car de plus en plus de développeurs ont cherché des alternatives dans la création de dapps.

Polygon, l’une des nombreuses solutions de mise à l’échelle, s’est rapidement séparée de la foule et son prix symbolique en a été le reflet.

La croissance régulière de Polygon semble avoir attiré l’attention du milliardaire Mark Cuban, alors que le propriétaire des Dallas Mavericks a récemment investi dans l’entreprise. La société a annoncé cet exploit dans un tweet hier alors que Cuban avait également ajouté Polygon à son site Web, confirmant ainsi son investissement dans le projet.

Après une montée en flèche des prix en raison des nouvelles, il a atteint un sommet de 24 heures à 2,30 $. Au moment de mettre sous presse, le MATIC de Polygon se négocie à 2,14 $.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.