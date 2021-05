La solution intelligente de Google pour le suivi des cookies a un problème de confiance majeur

FLoC (Federated Learning of Cohorts) est la réponse de Google à la «correction» de la publicité en ligne. Ce n’est pas du tout une mauvaise solution si vous vous penchez sur la technologie. Au lieu de vous suivre à l’aide de cookies (ce que font presque tous les annonceurs actuellement), il utilise votre machine et un algorithme intégré à Chrome pour vous placer dans des groupes anonymes qui recevront des publicités ciblées.

L’idée, qui est toujours en cours d’élaboration mais qui est disponible sous forme de démo Chrome Dev, a déjà fait beaucoup de bien, mais pas comme Google l’avait espéré. Lorsqu’un monstre de la taille de Chrome – qui détient environ 60% du marché des navigateurs Web – effectue un changement comme celui-ci, cela ouvre de nombreux yeux à quel point les cookies de suivi tiers sont mauvais.

Les plans de Google pour FLoC ne se déroulent pas aussi bien qu’il l’espérait.

Nous avons vu des entreprises comme Apple et Mozilla essayer de s’attaquer aux cookies tiers, mais sans la part d’esprit de Chrome, leurs solutions n’ont pas produit les mêmes ondulations importantes. Maintenant, presque tous ceux qui s’en soucient savent que les cookies sont devenus vraiment, vraiment mauvais.

Mais les plans de Google pour FLoC ne vont pas si bien. Nous avons vu des entreprises comme WordPress et Duck Duck Go dire qu’elles ne prendraient pas en charge la technologie, et même Microsoft n’a pas activé FLoC dans Edge. Maintenant, l’UE se penche sur la question.

Le problème est que FLoC peut être bon pour les consommateurs, mais il pourrait également renforcer l’emprise de Google sur la publicité en ligne. Ce n’est pas forcément le cas, mais regarder le passé de Google raconte une histoire où beaucoup de gens ordinaires, de concurrents et de régulateurs ne font tout simplement pas confiance au géant de Mountain View. Je ne peux pas dire que je les blâme.

FLoC peut préserver notre vie privée si elle est bien faite.

Si FLoC fonctionne comme annoncé, vous resterez «anonyme» pour Google en ce qui concerne le suivi de la navigation Web. Cela ne change rien à la façon dont Google suit les autres utilisations, mais cela diminue la quantité de données que Google détient à votre sujet. Et ce n’est (jusqu’à présent) que Chrome – si vous avez même le meilleur téléphone Android, il appellera toujours Google pour tout ce qu’il fait déjà.

Je pense que si cette idée venait d’une autre entreprise, comme Apple ou Mozilla, il y aurait beaucoup moins de tollé. Je pense également que tout le monde doit réfléchir longuement et attentivement à la manière dont Google pourrait abuser de la nouvelle technologie et essayer de mettre en place des garanties pour s’assurer que cela ne peut pas se produire. L’UE obligeant Google à apporter des modifications au fonctionnement du système est beaucoup plus efficace qu’une amende ou le blocage pur et simple de la technologie et oblige des millions d’utilisateurs à continuer à accepter les cookies ou à avoir un Internet cassé.

Cela peut aussi être fait. FLoC est une invention de Google (le mathématicien senior Michael Kleber est actuellement en charge du projet), mais il est également complètement open-source. Google donnera tout à d’autres entreprises, à l’exception de l’algorithme qui alimente l’API. J’adorerais voir cet algorithme particulier être forcé dans un environnement open-source par l’UE en tant que solution permanente.

Google mérite ce niveau d’examen, car il s’est révélé moins que digne de confiance.

C’est le genre de traitement que Google mérite. Je sais que beaucoup de gens qui lisent ceci pourraient aimer Google en tant qu’entreprise et penser que je suis trop dur, mais Google a fait des choses vraiment louches. Si quelqu’un chez Duck Duck Go pense que Google abusera de cette nouvelle technologie pour resserrer son emprise sur l’industrie de la publicité en ligne, j’ai du mal à discuter avec eux. Nous avons vu Google être condamné à une amende, censuré et bloqué de nombreuses fois au cours des 10 dernières années, et c’est principalement la faute de l’entreprise.

Ce que je ne Je veux voir si une technologie aussi prometteuse pour l’amélioration de la confidentialité meurt sur la vigne simplement parce que le diabolique Google est derrière elle. Ce genre de réflexion signifierait que nous utilisons toujours HotMail et que nous vérifions Brick Breaker sur nos douces courbes BlackBerry. C’est une idée assez sombre, et je suis un fan reconnu de BlackBerry.

Je pense que cela fonctionnera tout seul. Apple détruisant le modèle de suivi / publicité en ligne d’entreprises comme Facebook signifie que quelqu’un, quelque part, doit trouver une solution. Cette solution est là, bien qu’elle en soit encore à ses balbutiements. C’est peut-être la seule fois où toutes les entreprises de technologie peuvent travailler ensemble pour corriger à la fois les publicités en ligne et notre vie privée.

