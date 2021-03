La solution oracle décentralisée Umbrella Network lance un réseau de test public »CryptoNinjas ⋆ Crypto new media

Umbrella Network, une solution oracle décentralisée qui vise à augmenter le flux de données précises entre les plates-formes on-chain et off-chain, a annoncé aujourd’hui le lancement de son réseau de test public.

Le réseau de test public présentera la plate-forme désormais presque entièrement fonctionnelle de la solution oracle et offrira aux participants de l’écosystème de la finance décentralisée, ou DeFi, un nouveau cas d’utilisation d’accès à des données de tarification précises et réelles pour le trading d’options cryptographiques.

Lancement vers Mainnet

Le lancement d’aujourd’hui marque une étape importante avant le lancement du réseau principal d’Umbrella, qui devrait avoir lieu cet été. Le réseau de test public d’Umbrella sera également inhabituel étant donné le niveau d’implication et d’offres externes, avec trois validateurs participants et une offre de quatre sources de données et plus de 750 paires de données.

Le réseau de test public fournira des flux à, entre autres, Polkacover, MahaDAO, YOP Finance, Bridge Mutual, Hedget, APYSwap et BoringDAO, avec Hashquark et InfinityStone participant en tant que validateurs.

Les principaux objectifs du réseau de test consistent à aider Umbrella à intégrer plus de points de données le plus rapidement possible et à déterminer également les flux spécifiques requis en fonction des commentaires du réseau de chaînes de blocs et d’autres applications décentralisées prises en charge par le réseau.

Sam Kim, un partenaire fondateur d’Umbrella Network, a décrit le niveau de données du monde réel axées sur DeFi disponibles via le réseau de test public de la société comme une indication claire de la proximité du système pour son lancement officiel et également de sa capacité à alimenter une grande variété. d’applications décentralisées.

Il est important de noter que les données de prix disponibles pendant le testnet seront au niveau de sophistication requis par les traders de Wall Street qui cherchent à négocier des produits dérivés à prix précis et d’autres instruments qui ne sont actuellement pas bien pris en charge dans l’écosystème DeFi.

«Nous sommes ravis d’annoncer que nous allons lancer notre réseau de test public aujourd’hui», a déclaré Kim. «Nous sommes impatients de laisser notre communauté remonter ses manches et de vraiment se faire une idée du système et, bien sûr, de nous fournir des commentaires critiques avant notre prochain lancement sur le réseau principal.»

Le créateur de MahaDAO, Steven Enamakel, a fait l’éloge de la participation de son entreprise au testnet, affirmant qu’il était «ravi d’introduire un oracle décentralisé et communautaire avec l’aide d’Umbrella Network. Avec l’aide de l’architecture de ce dernier, nous sommes en ligne avec nos objectifs de faire de MahaDAO un DAO entièrement communautaire.

Umbrella Network est un réseau oracle Layer-2 appartenant à la communauté qui regroupe des données et des preuves pour fournir des informations peu coûteuses, évolutives et sécurisées. En utilisant un arbre Merkle qui est enroulé et ancré à Ethereum et un modèle de consensus de preuve d’enjeu, Umbrella peut écrire plusieurs points de données sur une seule transaction en chaîne. Cela permet à chaque nœud de valider des milliers de transactions pour le prix qu’il faudrait pour valider une transaction sur d’autres réseaux. En conséquence, Umbrella est sur le point d’offrir beaucoup plus de paires de données pour les marchés de la cryptographie ainsi que pour les actions et les produits dérivés.