La solution potentielle de Manchester United au milieu de terrain défensif

Manchester United a conclu la signature du milieu de terrain suédois Victor Lindelof de Benfica il y a quatre ans. À l’époque, Lindelof était un talent prometteur. Le Suédois vient de réaliser sa saison décisive après cinq ans avec le club.

Il n’a pas eu le meilleur des départs après avoir déménagé à Manchester United en 2017. Le Suédois a connu des difficultés lors de sa première saison et s’est souvent retrouvé à supporter le poids des experts. Mais une saison impressionnante l’a vu s’imposer comme l’un des premiers sur la feuille d’équipe.

Lindelof a toujours possédé les compétences nécessaires pour jouer plus haut sur le terrain. L’ancien manager de Manchester United, Jose Mourinho, a même parlé de le déployer plus haut sur le terrain, mais l’idée ne s’est jamais concrétisée. Quatre saisons plus tard, Manchester United est toujours à la recherche de son milieu défensif.

L’arrivée de Sancho et potentiellement de Varane est susceptible d’avoir eu un impact sur le budget des transferts. Cela dit, ce pourrait être le bon moment pour expérimenter avec Lindelof plus haut sur le terrain.

Victor Lindelof : une solution potentielle au milieu de terrain défensif pour Manchester United

Victor Lindelof a débuté comme milieu de terrain

Lorsque Victor Lindelof est arrivé à Old Trafford, il a été interrogé sur ses meilleures positions et son style de jeu. Lors de l’interview, le Suédois a déclaré qu’il avait commencé sa carrière en tant que milieu de terrain avant de revenir en défense. Quelques jours plus tard, son manager chez Vasteras a confirmé l’histoire de Lindelof lors d’une interview avec le Manchester Evening News.

Granath a déclaré que Lindelof avait commencé à s’entraîner avec l’équipe première à l’âge de 15 ans. Il a commencé au milieu de terrain, mais est ensuite passé à la défense après avoir été jugé «trop élevé» pour un poste au milieu de terrain. En 2019, Lindelof nous a donné un autre aperçu de ses années de formation lors d’une interview exclusive avec ESPN. Le Suédois a déclaré qu’il avait commencé sa carrière en tant que n°10. Il a ensuite joué en huit puis en six avant de jouer en défense. Mais, il se considérait souvent comme un n ° 10 dans sa tête.

Jose Mourinho, l’homme qui a amené Lindelof à Manchester, a également évoqué l’idée de jouer le Suédois au milieu de terrain. Mais quatre saisons plus tard, Manchester United n’a pas encore expérimenté Lindelof plus haut sur le terrain.

Victor Lindelof remplit de nombreux critères pour un milieu de terrain défensif

Les milieux de terrain défensifs sont souvent l’un des joueurs les plus sous-estimés d’une équipe de football. Ils partagent rarement la vedette. Mais, leur absence perturbe souvent l’équilibre de toute équipe.

Un bon milieu de terrain défensif a la capacité de lire et de casser le jeu. Ils ont une grande confiance en leurs capacités. Leur technique, leur sensibilité au jeu et leurs compétences défensives sont souvent leurs attributs marquants. Ils ont également des niveaux de concentration et d’endurance élevés et procurent une influence apaisante au milieu de terrain. Plus important encore, ils ont un bon sens de la position et une conscience tactique.

Forces potentielles

Un coup d’œil aux capacités de Lindelof est assez perceptible pour comprendre qu’il remplit de nombreuses catégories. Lindelof est un défenseur central au ballon qui marque la surface plutôt que l’attaquant. Il bouscule souvent l’attaquant et l’attire vers des zones moins dangereuses avant de commettre un tacle plutôt que de s’attaquer de front à l’adversaire.

Joueur doté d’une grande capacité de lecture de jeu, Lindelof a la capacité de tuer les attaques dans l’œuf. Il a aidé à arrêter plusieurs attaques avant qu’elles ne se transforment en mouvements offensifs dangereux. Il a également une très bonne conscience du jeu et s’est retrouvé à prendre de bonnes positions sur le terrain.

L’un de ses principaux attributs est sa capacité avec le ballon. Lindelof est très bon avec le ballon aux pieds et a un large éventail de passes dans son arsenal. Il a démontré sa capacité à progresser avec le ballon et à lancer des attaques en profondeur. La saison dernière, Lindelof a pulvérisé de longues balles dangereuses pour les attaquants, ce qui était courant à l’époque de Benfica.

Surnommé le « Iceman », Lindelof se décrit comme un joueur calme. Au fil des ans, il a montré une tendance à s’effondrer sous la pression mais dans la plupart des situations physiques. Cependant, sur le ballon, il a été à la hauteur de son nom.

Ses compétences en communication sont un autre attribut dont on parle rarement. Le défenseur central communique très bien avec sa défense. Son bilan de forme en dit également long sur sa disponibilité. En dehors de sa première saison difficile en Angleterre, Lindelof a disputé 40 matchs ou plus au cours de chacune des cinq dernières saisons.

Certains de ces attributs ne sont pas quantifiables, tandis que d’autres peuvent être décomposés en nombres. Selon Whoscored.com, Lindelof a un taux de réussite de 88,5% en carrière. Le Suédois réalise également en moyenne un tacle, une interception, 3,7 dégagements et 0,5 contre par 90 minutes. Ces chiffres ne sont pas ahurissants mais sont décents pour un défenseur.

Selon Fbref.com, Lindelof possède un taux de succès presse de 31,5%. Il a également un taux de réussite de dribble en carrière de 57,1%. Les chiffres indiquent la capacité du Suédois à progresser avec le ballon et à défendre sans.

Faiblesse potentielle

L’homme de Manchester United n’est évidemment pas le joueur idéal pour évoluer en milieu défensif. L’international suédois a ses propres défauts qui pourraient potentiellement entraver ses chances de jouer sur le terrain.

L’un des inconvénients majeurs de Lindelof est son manque de rythme de récupération. Il n’est pas l’un des joueurs les plus rapides sur le terrain et a lutté contre des adversaires plus rapides. Il a eu du mal à revenir dans de bonnes positions après avoir été battu par un attaquant rapide.

Un autre inconvénient majeur de Lindelof est son style de jeu moins agressif. Comme mentionné précédemment, le joueur de 27 ans aime attirer les attaquants dans des positions difficiles et leur lancer des défis plutôt que de prendre un risque et de les affronter de front. Jouer en tant que milieu de terrain défensif oblige souvent un joueur à prendre cette décision rapide plutôt que de l’entraîner dans une position moins dangereuse.

Heading est un autre département qui a vu Lindelof lutter pour faire face. Mais être un milieu de terrain défensif n’exige pas toujours qu’un joueur ait les meilleurs attributs de tête. Maintenant, le plus évident serait son manque d’expérience à jouer plus haut sur le terrain. Mais avoir un peu d’expérience sur le terrain peut aider les entraîneurs à recycler avec succès le joueur de 27 ans.

L’arrivée d’un nouveau défenseur central

Manchester United achètera presque certainement un nouveau défenseur central cet été. Le vainqueur français de la Coupe du monde Raphael Varane serait sur le point d’obtenir un transfert à Old Trafford cet été.

L’arrivée d’un nouveau défenseur central pourrait potentiellement laisser Manchester United avec six défenseurs centraux de l’équipe première. Alors qu’Axel Tuanzebe est susceptible de quitter le club en prêt cette saison et que l’avenir de Phil Jones est encore incertain, Nemanja Matic pourrait jouer en défense si une crise de blessure frappe la ligne de fond de Manchester United.

Ce scénario pourrait aider les Diables rouges à explorer un peu plus les talents de Victor Lindelof. Avec le nouveau joueur susceptible de remplacer Lindelof dans le 11 de départ, Ole Gunnar Solskjaer pourrait expérimenter avec le joueur de 27 ans dans un rôle légèrement plus avancé. Les joueurs polyvalents ont toujours un meilleur avantage sur les joueurs capables de jouer dans une seule position.

La présence de deux grands milieux défensifs, Nemanja Matic et Michael Carrick, pourrait aider Lindelof à se mettre en position.

