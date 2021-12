La solution pour masquer l’encoche du nouveau Macbook se présente sous la forme d’une application pour le décorer | La technologie

Si vous en avez marre que l’encoche de votre MacBook Pro n’ait aucune sorte d’utilité esthétique, vous pouvez maintenant la décorer de la meilleure façon possible et totalement gratuitement.

Apple a annoncé il y a quelques semaines ses nouveaux MacBook Pro. Ces ordinateurs portables sont arrivés avec de nouveaux processeurs et avec un design qui combinait le passé avec le présent, les ports de connexion sont revenus et l’encoche sur l’écran a été ajoutée.

Oui, Apple semble être très fier de l’encoche sur son écran qui aurait conduit à ses ordinateurs portables. L’idée, bien que folle, semble fonctionner et, c’est que, les plaintes initiales ont en grande partie disparu.

Ces plaintes ont peut-être disparu parce que les utilisateurs prêts à dépenser ce que coûtent les nouveaux appareils Apple ne veulent pas critiquer leur propre achat. Si vous êtes propriétaires d’un nouveau MacBook Pro et que l’encoche vous dérange, nous avons la solution.

Voyons, la solution ne fait pas disparaître l’encoche. Ce qu’il fait, c’est lui donner une utilité beaucoup plus esthétique et selon les dates dans lesquelles nous nous trouvons. Et le fait est que les festivités emplissent les rues et les maisons de lumières.

Ces lumières peuvent également être transportées vers les écrans du MacBook Pro et placées juste en dessous de l’encoche. Pour cela, il suffit d’installer l’application Notchmeister disponible sur le Mac App Store.

Cette application est entièrement gratuite, vous n’aurez donc rien à dépenser pour que l’encoche soit ornée à tout moment. La fonction principale de cette application est de générer une série d’éléments qui vont pendre en dessous de l’encoche.

L’ornement le plus frappant sont les lumières de Noël typiques qui sont placées sur l’arbre, vous pouvez donc toujours faire décorer le MacBook Pro et l’encoche aura presque plus d’utilité qu’elle n’en a actuellement.

Il est clair que ce n’est pas une application pour tout le monde, il faut avoir une perception esthétique très personnelle du design. Nous vous recommandons également cette application pour animer les soirées sur votre MacBook Pro.