La sombre ironie de ceux à qui les journaux télévisés parlent de l’Afghanistan

Quatre administrations présidentielles partagent, à des degrés divers, la responsabilité de la prise de contrôle soudaine de l’Afghanistan par les talibans – un développement qui a mis fin à la guerre de 20 ans des États-Unis dans le pays.

Mais regardez les informations par câble et vous penseriez que certains des fonctionnaires à la retraite qui ont aidé à orchestrer et à poursuivre la guerre n’avaient rien appris.

Les observateurs de Fox News en particulier ont été inondés de messages cette semaine selon lesquels tout est de la faute du président Joe Biden – un message venant d’anciens combattants de l’administration George W. Bush. Prenez le contributeur de Fox News et ancien rédacteur de discours de Bush, Marc Thiessen, qui a déclaré à l’hôte Dana Perino lors d’un segment lundi que l’idée de retirer les troupes américaines était “honteuse”.

« Khalid Sheikh Mohammed l’a prédit », a poursuivi Thiessen, faisant référence à l’architecte présumé des attentats du 11 septembre. « Il a dit à son interrogateur qu’après sa capture, il a dit : ‘Vous les Américains, ce que vous ne comprenez pas, c’est que nous n’avons pas à vous vaincre militairement. Nous n’avons qu’à attendre assez longtemps pour que vous vous battiez en démissionnant. Il a prédit que ce jour viendrait. Et à l’occasion du 20e anniversaire de l’attentat qu’il a commis, c’est devenu réalité grâce à Joe Biden.

« Cela donne à réfléchir mais aussi très vrai », a répondu Perino, l’ancien attaché de presse de Bush.

Marc Thiessen, un ancien rédacteur de discours de Bush, a déclaré à Dana Perino, un ancien attaché de presse de Bush, qu’il s’attend à ce que Biden soit “hué” lorsqu’il parlera à Ground Zero le mois prochain et qu'”il ne devrait vraiment pas montrer son visage” à cause de Afghanistan. pic.twitter.com/1IrzE6zNvN – Justin Baragona (@justinbaragona) 16 août 2021

Nulle part dans ce segment, l’une ou l’autre des personnes n’a explicitement reconnu avoir travaillé dans l’administration même qui a déclenché la guerre, bien qu’un chyron ait identifié Thiessen comme un «ORATEUR FMR GW BUSH».

Mais Fox News n’a pas été le seul à donner aux gens une plate-forme pour s’exprimer sur les échecs américains en Afghanistan qui pourraient bénéficier d’une certaine introspection. Une dynamique similaire s’est déroulée sur MSNBC dimanche soir, lorsque le présentateur invité Anand Giridharadas a donné à l’hôte et ancien directeur des communications de l’administration de George W. Bush, Nicolle Wallace, l’occasion de blâmer “des raisons historiques de longue date” pour l’échec ultime de l’effort américain en Afghanistan. .

Mardi, l’animatrice de MSNBC, Andrea Mitchell, a interviewé l’ancien directeur de la CIA de l’administration Obama et secrétaire à la Défense, Leon Panetta, à propos de l’Afghanistan. Panetta, qui a supervisé l’afflux raté de troupes d’Obama en Afghanistan, a au moins reconnu qu’« il y a beaucoup de reproches à faire », mais a quand même essayé de brosser un tableau relativement rose des 20 dernières années.

« Ce pour quoi les gens se sont battus en valait la peine. Nous avons pu réaliser des progrès en Afghanistan », a déclaré Panetta, qui a affirmé il y a deux mois à peine que les forces de sécurité et le gouvernement afghans avaient fait des « progrès » et mené des « opérations efficaces » – des déclarations démenties par les développements des deux dernières semaines.

CNN, quant à lui, a donné mercredi au général à la retraite David Petraeus une plate-forme pour critiquer la gestion de la situation par Biden, mais n’a pas mentionné que son mandat en tant que commandant des forces de l’OTAN en Afghanistan a pris fin à l’été 2011 avec l’escalade de la violence dans le pays et avec toute perspective de retrait frustrée.

Dit que le gars qui a tué plusieurs négociations voulait mettre fin à la guerre… alors que les talibans étaient dans une position beaucoup, beaucoup plus faible. https://t.co/PgSCHf0n6M – Noah Shachtman (@NoahShachtman) 18 août 2021

CNN a également interviewé l’ancien responsable de l’administration Bush et Trump, John Bolton, qui a fait valoir que si la situation était « correctement expliquée », le peuple américain soutiendrait le déploiement indéfini de troupes en Afghanistan, même si les sondages montrent un retrait pluraliste.

Les articles imprimés sur la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans ont également privilégié les voix de ceux qui souhaitent voir les troupes américaines rester. Comme Judd Legum l’a détaillé pour son bulletin d’information populaire, un article du Washington Post écrit par Matt Viser et intitulé « La promesse de Biden de restaurer la compétence à la présidence est minée par le chaos en Afghanistan » cite Panetta ; Ryan Crocker, qui a été ambassadeur en Afghanistan sous les administrations Bush et Obama et a présenté en 2012 les forces de sécurité afghanes comme une « réalisation incroyable » ; Eliot Cohen, un « faucon » autoproclamé qui a conseillé la secrétaire d’État de l’époque Condoleezza Rice pendant l’administration Bush ; et les membres du Congrès qui ont soutenu le maintien des troupes en Afghanistan.

“Sans représentation dans l’article de Viser sont des voix qui ont soutenu le retrait des forces américaines d’Afghanistan – même si un sondage du mois dernier a révélé que 73% des Américains ont soutenu le retrait”, écrit Legum, capturant une dynamique qui est apparente dans l’écosystème médiatique.

S’il est vrai que 20 ans de présence des troupes américaines en Afghanistan ont empêché le pays de devenir un refuge pour ceux qui planifient des attaques contre la patrie américaine et ont entraîné des gains importants pour les femmes afghanes, l’effondrement rapide du gouvernement soutenu par les États-Unis suggère que ces gains n’étaient pas viables sans la présence indéfinie des troupes américaines dans le pays. Mais au lieu de reconnaître cette perspective, la discussion sur l’Afghanistan sur les nouvelles du câble cette semaine a été remplie d’anciens responsables cherchant à justifier l’opinion minoritaire selon laquelle les troupes devraient rester plus longtemps.

Les invités de Fox News en particulier ont pointé du doigt n’importe où sauf eux-mêmes

Pour être clair, il existe de nombreuses critiques légitimes concernant la gestion de l’Afghanistan par l’administration Biden. Même si l’on est d’accord avec la décision du président de donner suite à l’accord de retrait conclu l’année dernière par le président de l’époque, Donald Trump et les talibans, la sortie des États-Unis aurait pu se produire de manière beaucoup plus ordonnée. Et comme l’a expliqué ma collègue Nicole Narea, l’administration aurait également pu faire beaucoup plus pour évacuer les Afghans qui travaillaient avec les forces américaines avant que le pays ne sombre dans le chaos.

Obama et son administration ne sont pas non plus irréprochables. Bien qu’Obama ait répondu à l’objection initiale de l’invasion en éliminant le chef d’al-Qaïda Oussama ben Laden au Pakistan voisin en 2011, sa décision d’intensifier la présence des troupes américaines en Afghanistan en 2009 n’a pas porté ses fruits, et ses efforts pour mettre en œuvre un calendrier pour Le retrait américain cinq ans plus tard n’a pas fonctionné non plus.

Mais si quelqu’un doit réfléchir attentivement à l’idée de se joindre aux conservations pour savoir qui est à blâmer pour la terrible situation actuelle en Afghanistan, ce devrait être les anciens des administrations de George W. Bush et de Donald Trump.

Bush, bien sûr, a non seulement pris la décision d’envahir l’Afghanistan en 2001, mais n’a pas réussi à capturer ou à éliminer Ben Laden. Et Trump a conclu un accord avec les talibans l’année dernière qui les a mis en mesure de prendre rapidement le contrôle du pays dès que les troupes américaines ont commencé à partir.

Et c’est pourquoi la décision de Fox News de mettre en place des plateformes comme Thiessen et Perino lors de ses discussions sur l’Afghanistan est flagrante. Tous deux ont travaillé dans l’administration Bush, respectivement en tant que rédacteur de discours et attaché de presse. Ils ont donc des raisons intéressées de jouer le jeu du blâme, même si leurs propres échecs en Afghanistan ne sont pas reconnus.

Fox News a été de loin le pire contrevenant à cet égard. Les experts ont fait appel à Fox cette semaine pour dénigrer Biden pour la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans, notamment Karl Rove, l’un des principaux collaborateurs de George W. Bush ; Mike Pompeo, qui, en tant que secrétaire d’État sous l’administration Trump, a supervisé l’accord avec les talibans qui les a mis en position de rapidement envahir les forces afghanes alors que les troupes américaines se retirent ; et Kayleigh McEnany, une ancienne attachée de presse de Trump.

De plus, Thiessen, Perino, Pompeo, Rove et McEnany sont tous actuellement payés par Fox News, Perino et McEnany travaillant en tant qu’hôtes et les trois autres rejoignant divers programmes en tant que contributeurs rémunérés. Un autre contributeur, Lara Trump, belle-fille de l’ancien président Trump, est également allé sur Fox News lundi pour attaquer Biden.

Faire sortir la belle-fille de Trump pour expliquer qu’il n’est pas responsable de ce qui se passe en Afghanistan et que tout est de la faute de Biden. pic.twitter.com/UkuuuHzQmA – Matthew Gertz (@MattGertz) 16 août 2021

Il est vrai que les scènes de chaos en Afghanistan ont fait chuter brutalement le soutien américain au retrait, de 69 % en avril à 49 % aujourd’hui, selon Morning Consult. Mais le retrait est toujours plus populaire que de s’y opposer, ce qui, selon Morning Consult, est la position de 37%.

Pourtant, des voix importantes parmi la minorité relativement petite en faveur du maintien des troupes là-bas sont celles qui sont amplifiées par les médias d’élite. Les sources militaires et gouvernementales ont un rôle à jouer pour commenter des situations comme celles-ci. Mais l’échec américain en Afghanistan devrait amener à repenser les voix qui dominent la conversation – et jusqu’à présent, cela ne semble pas se produire.