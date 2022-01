La somptueuse série télévisée 2022 de Samsung annoncée au CES

TL;DR

Samsung a annoncé des mises à niveau de sa série télévisée premium au CES 2022, y compris sa gamme Micro LED. Une expérience logicielle actualisée est également proposée, qui inclut désormais la prise en charge intégrée de Nvidia GeForce Now et de Google Stadia. La gamme Neo QLED reçoit également quelques ajouts.

Fidèle à la tradition du CES, Samsung a annoncé un rafraîchissement de son trio de téléviseurs en tête d’affiche. Les séries MicroLED, Neo QLED et Lifestyle offrent toutes leur propre ensemble d’arguments de vente, mais ne voient pas beaucoup d’actualisation matérielle par rapport à leurs homologues 2021. Cependant, Samsung a également annoncé des changements dans l’expérience logicielle des panneaux.

Une expérience logicielle renouvelée

Samsung introduit un nouveau Smart Hub sur ses écrans 2022, y compris des fonctionnalités de découverte et de conservation de contenu plus intelligentes. Il y a aussi un accent plus aigu sur les jeux aussi. Le Gaming Hub transforme efficacement les téléviseurs Samsung en une plate-forme de jeu en nuage, prenant en charge Nvidia GeForce Now, Google Stadia et Utomik. Samsung a annoncé que d’autres services pourraient être ajoutés à l’avenir.

Au-delà du jeu, il existe une nouvelle fonctionnalité Regarder ensemble, permettant aux utilisateurs d’appeler par vidéo leurs proches tout en regardant du contenu ensemble. Si vous préférez passer du temps seul avec votre écran, il existe un nouvel outil de calibrage intelligent qui offre une option d’optimisation de 10 minutes. Et, parce que nous sommes en 2022, Samsung inclut une plate-forme NFT sur ses écrans. Cela permettra aux humains modernes de parcourir, d’acheter et d’afficher du contenu sur leurs téléviseurs.

En ce qui concerne les accessoires, les options 2022 de Samsung incluent la prise en charge de l’interface pour les écrans dans une orientation verticale. Cela s’agence bien avec un support mural rotatif qui peut changer d’orientation grâce à un bouton de télécommande.

Les téléviseurs MicroLED 2022 de Samsung

En termes de matériel, les nouvelles options MicroLED de Samsung sont en tête. La société les propose en trois tailles allant de 89 à 110 pouces, avec une résolution 4K et des taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Samsung parle de la sensibilité à la luminosité des écrans, avec plus d’un million d’étapes de niveaux de luminosité et de couleur. Les écrans prennent également en charge une profondeur de niveaux de gris de 20 bits, une prise en charge HDR, une couverture à 100 % des gammes DCI et Adobe RVB et un rapport écran/corps ultra-mince proche de 100 %. Il y a également suffisamment d’espace pour les haut-parleurs des canaux supérieur, latéral et inférieur avec prise en charge Dolby Atmos. L’intelligence multi-vues permet aux utilisateurs de diviser leur écran en quatre sous-écrans pas si minis.

Les téléviseurs Neo QLED 2022 de Samsung

Samsung a présenté ses options Neo QLED améliorées, qui ajoutent quelques conforts humains modernes au panneau. Pour commencer, la société vante l’intelligence du contrôle de la luminosité des écrans, avec une prise en charge de plus de 16 000 étapes. La société parle également de la fonction Shape Adaptive Light, qui « lignes, formes et surfaces pour contrôler la forme de la lumière » produite par les pixels. Samsung dit que cela améliore les résultats HDR. Un mode EyeComfort permet également d’ajuster la luminosité et la chaleur des écrans en fonction de l’heure de la journée et de la lumière ambiante.

La prise en charge de Dolby Atmos et le son de suivi des objets ajoutent à l’expérience audio. La gamme Neo QLED comprendra également des haut-parleurs de canal supérieur.

Les téléviseurs Lifestyle 2022 de Samsung

Enfin, Samsung a annoncé sa nouvelle série télévisée Lifestyle pour les personnes qui préfèrent que leurs téléviseurs soient déguisés en cadres photo avec des finitions mates. Trois options de finition sont proposées. The Frame fait un retour pour ceux qui veulent vivre dans une galerie d’art, avec une finition mate et une taille de départ de seulement 32 pouces. L’option Serif commence à 45 pouces, tandis que Sero se concentre principalement sur le multitâche de contenu.

Prix ​​et disponibilité

On ne sait pas quand la série télévisée 2022 de Samsung sera disponible dans les vitrines. Cependant, ne vous attendez pas à ce qu’ils soient trop bon marché lorsqu’ils finiront par atterrir.

