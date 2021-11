La sonde solaire Parker bat le record de vitesse d’un objet créé par l’être humain : de Madrid à Barcelone en 3 secondes | La vie

Cette sonde solaire de la NASA n’a pas seulement battu le record de vitesse : c’est aussi celle qui s’approchera le plus du Soleil.

La science suivre battre des records. Briser des barrières qui étaient récemment impensables.

Il est le plus grand triomphe de l’Humanité, car sans la science, nous aurions déjà disparu à cause de la maladie et de la guerre. Et pourtant, il est au bas des priorités des gouvernements.

La Sonde solaire Parker de la NASA quitté la Terre en 2018, et est déjà devenu l’objet créé par l’homme le plus rapide de l’histoire.

Si vous ne voulez pas rater une seule étoile ou planète la nuit, commencez l’aventure avec l’un de ces télescopes pour observer le ciel.

C’est le seul vaisseau spatial dont le nom honore une personne encore en vie. Il porte le nom d’Eugene Parker, le scientifique de 94 ans qui a découvert les vents solaires dans les années 1950.

Aujourd’hui, à votre dixième approche du Soleil, il a battu le record de vitesse en naviguant à 587 000 km/h.

Est ou sont 163 km par secondedonc je pourrais marcher la distance entre Madrid et Barcelone en moins de 3 secondes.

Mais c’est un enregistrement qui a une date d’expiration : en décembre 2024, il atteindra 692 000 km/h.

La course à l’espace est jonchée de pionniers qui ont risqué leur vie et l’ont même abandonnée au nom de la science. Des chiens, des chats, des chimpanzés et même des rats qui ont voyagé dans l’espace avant les humains.

La raison pour laquelle il va de plus en plus vite est qu’il utilise la gravité de Vénus comme une catapulte, décrivant des orbites autour de la planète pour prendre plus de vitesse, et ainsi se rapprocher du Soleil, sans être attiré par lui.

La Sonde Parker il a comme objectif explorer la couronne du soleil, la couche de plasma qui l’entoure. Il y a deux grands mystères qu’il va essayer de résoudre.

D’une part, on ne sait pas pourquoi la température extérieure du Soleil est d’environ 5 500 degrés Celsius, et pourtant la température de la couronne, qui est dans l’espace, varie entre 1 million et 3 millions de degrés.

On ne sait pas non plus pourquoi les particules chargées que le Soleil envoie sur Terre atteignent des vitesses allant jusqu’à 2,9 millions de km/h, et pourtant ces particules se déplacent à peine sur la surface solaire. Qu’est-ce qui les lance à une telle vitesse ?

Bien que la NASA prétende que la sonde Parker touchera le Soleil, en fait, le plus proche sera de 6,16 millions de kilomètres. Mais c’est presque embrasser le Soleil, étant donné qu’il est à près de 150 millions de kilomètres de la Terre.

La sonde Parker prendra en charge 500 fois plus de rayonnement solaire que sur Terre et des températures de 1370 degrés Celsius. Les instruments sont protégés par une couche de matériau carbonique isolant de 11 centimètres d’épaisseur. La sonde fera 24 fois le tour du Soleil.