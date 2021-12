La sonde solaire Parker vient d’établir son premier contact avec l’atmosphère du Soleil

La NASA a enfin franchi une nouvelle étape dans son objectif de toucher le soleil. Plus tôt cette année, la sonde solaire Parker a plongé sous la couronne solaire. C’est la première fois que nous réussissons à percer l’atmosphère du Soleil.

La NASA essaie de toucher le soleil depuis des années. Cela peut sembler un peu étrange, étant donné que le Soleil est une grosse boule d’énergie nucléaire, mais c’est exactement ce que veut faire la NASA. Et, dans une certaine mesure, il a réussi à le faire, au moins en partie.

En avril 2021, la sonde Park Solar Probe de la NASA a fait la première incursion dans la couronne solaire. C’est l’atmosphère extérieure de l’étoile. Le vaisseau spatial a ensuite passé cinq heures dans la couronne. Maintenant, les résultats de cette expédition ont été publiés dans Physical Review Letters avec un accès ouvert pour tous.

Selon les articles, la sonde solaire Parker a passé ces cinq heures à observer directement ce qui se trouve dans la couronne. Cela lui a permis de mesurer des phénomènes qui n’avaient été estimés que dans le passé. La mission en cours de toucher le Soleil est un moyen d’en savoir plus sur le comportement de notre étoile. Puisque le Soleil est le point de départ le plus proche de nous, et celui sur lequel nous comptons pour la chaleur et la lumière, il est important de le comprendre.

Bien sûr, en apprendre davantage à ce sujet pourrait également nous aider à en savoir plus sur d’autres stars.

Ce que nous pouvons apprendre de la couronne solaire

Source de l’image : NASA Goddard / SDO

Bien qu’il puisse s’agir de l’atmosphère extérieure, il y a en fait beaucoup à apprendre de la couronne solaire. D’une part, les scientifiques pensent que la couronne joue un rôle important dans la poussée des vents solaires. En tant que tel, mieux comprendre cela pourrait nous aider à mieux comprendre ces vents puissants.

De plus, il y a des tonnes d’autres phénomènes physiques que nous ne comprenons pas entièrement qui se déroulent à l’intérieur de la couronne.

« Nous observons le soleil et sa couronne depuis des décennies, et nous savons qu’il y a là-bas une physique intéressante pour chauffer et accélérer le plasma du vent solaire. » a déclaré Nour E. Raouafi, scientifique du projet Parker Solar Probe à JHU/APL. (via Phys.Org)

Raouafi dit que la sonde solaire Parker sera désormais en mesure de nous donner un aperçu de cette physique. De plus, cela nous donnera également des regards plus profonds sur la surface du soleil au-delà de la couronne. Bien sûr, il y a encore un long chemin à parcourir avant de vraiment comprendre le fonctionnement de notre étoile. Mais, avec le Parker Solar Probe ayant fait ce premier pas, nous sommes plus près que jamais de découvrir ces secrets.