La sonde Solar Orbiter s’est approchée de la Terre aujourd’hui avant de se diriger vers le Soleil

27/11/2021 à 10h00 CET

Dans le cadre d’un itinéraire qui l’amène directement au Soleil, la sonde Orbiteur solaire de l’ESA est brièvement revenu approcher notre planète ce samedi 27 novembre. Le vaisseau spatial s’est approché au plus près de la Terre, se positionnant à seulement 460 kilomètres au-dessus de l’Afrique du Nord et des îles Canaries. Surmontant les restes de débris spatiaux, il était situé presque à la même distance de la surface de la Terre que l’orbite de la Station spatiale internationale.

La manœuvre effectuée était vitale pour réduire l’énergie du vaisseau spatial et l’aligner pour son prochain passage rapproché du Soleil, mais elle comportait un risque. Selon un communiqué de presse, le vaisseau spatial a traversé deux régions orbitales, dont chacune est peuplée de débris spatiaux. L’équipe d’exploitation a suivi de près la manœuvre : bien que le risque de collision soit minime, il a fallu être vigilant pour dévier la trajectoire de la sonde si nécessaire.

Cette étape était considérée par les spécialistes comme le survol le plus risqué à ce jour pour une mission scientifique de ce type. Après le survol au sol, Solar Orbiter a repris le cap vers l’étoile royale et, en mars, il effectuera un nouvelle étape proche du Soleil appelée périhélie, situé à seulement 50 millions de kilomètres de l’étoile, un tiers de la distance entre le Soleil et la Terre. Lors de son premier périhélie en juin 2020, le Solar Orbiter s’est approché de 77 millions de kilomètres du Soleil.

Orbiteur solaire a été conçu pour prendre les images les plus proches du Soleil, en observant le vent solaire et les régions polaires de notre étoile, dans le but de percer les mystères de la cycles solaires qui marquent les variations de l’activité solaire et son impact sur la Terre. Ce véritable « laboratoire scientifique & rdquor; envoyé vers le Soleil a été lancé en février 2020 : au plus près de l’étoile, il sera situé à seulement 42 millions de kilomètres.

Étudier le champ magnétique terrestre

Bien que son retour éphémère sur Terre comportait des risques, il offrait également une occasion unique de étudier le champ magnétique terrestre. Ce n’est pas une question mineure, puisque le champ magnétique est la zone de contact entre notre atmosphère et le vent solaire : il est essentiel à la vie sur notre planète, car il nous protège du rayonnement cosmique et des particules chargées d’énergie provenant de la Soleil Il s’étend du noyau interne de la Terre jusqu’à la limite où il rencontre le vent solaire.

Il est important de se rappeler que les particules émises par le Soleil à travers le soi-disant vent solaire Ils sont capables de pénétrer le champ magnétique terrestre et de provoquer les aurores qui « décorent & rdquor; nos cieux, mais en même temps, ils peuvent générer des orages géomagnétiques et mettre en danger les systèmes de communication terrestres.

Selon les scientifiques en charge de la mission, Solar Orbiter a réussi dans ce survol terrestre un ensemble de données à partir desquelles il sera possible de reconstituer l’état et le comportement du champ magnétique terrestre. Bien que la sonde soit encore dans une phase intermédiaire de ses travaux et n’affrontera ses principaux objectifs que dans les prochains mois, elle a déjà permis de produire une grande quantité de matériel spécialisé : il est prévu que plus d’une cinquantaine d’articles scientifiques verront la lumière en décembre avec les résultats obtenus.

Les mystères du Soleil

Petit à petit, Solar Orbiter démarre tous ses instruments et exploite au mieux leur potentiel. Par exemple, comme le rapporte l’agence SINC, l’un des outils déjà utilisés est le Détecteur de particules énergétiques (EPD), dont le chercheur principal est l’astrophysicien espagnol Javier Rodríguez-Pacheco, de l’Université d’Alcalá (Madrid). Grâce à cet instrument, les mesures du vent solaire sont prises avec une précision et une précision sans précédent.

Désormais, la sonde va tenter de résoudre une autre énigme liée au Soleil : le mystérieux “Feux de joie & rdquor; apprécié au premier périhélie. Ces émanations solaires pourraient expliquer pourquoi l’atmosphère extérieure de l’étoile royale a une température bien supérieure à celle de sa surface : cela intrigue les scientifiques, puisque la physique indique que la chaleur ne devrait pas pouvoir s’écouler d’un objet plus froid vers un objet plus chaud.

Vidéo: Agence spatiale européenne, ESA / YouTube.

photo: CETTE.