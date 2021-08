La sonde Tether DOJ récemment signalée n’est pas nécessairement mauvaise pour Bitcoin (Opinion) Crypto new media

in

Bien que le ministère de la Justice ait refusé de commenter l’article, Bloomberg a pu rapporter la semaine dernière que le DOJ enquêtait sur les banques américaines et les bailleurs de fonds du populaire stablecoin USDT. Il y a des spéculations en cours sur la façon dont cela pourrait affecter le prix du bitcoin.

Que se passe-t-il supposément avec Tether et le DOJ ?

Le ministère de la Justice chercherait à déterminer l’étendue des connaissances des banques américaines sur les activités de Tether Limited et l’utilisation prolifique de son stablecoin pour acheter d’autres crypto-monnaies comme le bitcoin (BTC) et l’éther (ETH). Selon Bloomberg, l’enquête se concentre sur la conduite d’il y a des années, lorsque Tether était encore nouveau, et se demande si la société a caché à ses partenaires bancaires que les transactions étaient liées à la cryptographie.

Bloomberg dit qu’une affaire pénale potentielle “aurait de larges implications pour le marché des crypto-monnaies”, soulignant qu’elle “marquerait l’un des développements les plus importants dans la répression du gouvernement américain contre les monnaies virtuelles”.

L’impact pourrait s’étendre, selon les auteurs, aux marchés d’échange de crypto-monnaie qui fixent le prix du bitcoin dans des volumes quotidiens massifs de transactions :

“L’importance du jeton pour le marché est claire : les attaches en circulation valent environ 62 milliards de dollars et elles sous-tendent plus de la moitié de toutes les transactions Bitcoin.”

Le briser

Au moment de la publication, le volume des transactions sur 24 heures de Bitcoin était d’environ 25 milliards de dollars à la suite d’un rallye majeur faisant grimper le prix du bitcoin à 20% de gains au cours des sept derniers jours.

CoinMarketCap et CoinGecko conviennent tous deux que le volume de transactions sur 24 heures le plus récent au moment de la publication pour la paire de transactions BTC/USDT était supérieur à 1,8 milliard de dollars rien que pour Binance.

Une enquête du ministère de la Justice sur une pratique ou une série d’incidents présumés contraires à la loi il y a des années secouera-t-elle les marchés des crypto-monnaies et modifiera-t-elle le tableau des prix du bitcoin, comme le laisse entendre Bloomberg ?

Le journal financier de référence n’est pas le seul à prédire une route cahoteuse pour les prix de la cryptographie si les problèmes de Tether avec l’enquête du DOJ s’aggravent. De nombreuses personnes ont déjà suggéré que si Tether tombait en panne, cela aurait un effet terrible sur le prix de Bitcoin.

Bien sûr, une crise de liquidité pour Bitcoin et d’autres crypto-monnaies laisserait la demande de cryptos à la traîne et ferait baisser le prix du bitcoin et d’autres pièces.

Mais il est important de se rappeler, au milieu de la rafale haletante de gros titres et de déclarations basées sur le FUD, qu’il ne s’agit que d’une enquête, si le rapport de Bloomberg est exact, pas même d’accusations d’actes répréhensibles. Et nous n’avons aucun détail sur le rôle et la responsabilité des banques américaines dans l’affaire faisant l’objet d’une enquête, qui préoccupe vraisemblablement le DOJ.

JP Morgan a eu pire…

En 2015, JPMorgan Chase and Co, la plus grande banque des États-Unis, a plaidé coupable, avec quatre autres grandes banques, de complot pour fixer les taux de change. Pour sa part dans l’association de malfaiteurs, JPMorgan a accepté de payer une amende de 550 millions de dollars.

Peu de temps après, la Réserve fédérale a infligé une autre amende de 342 millions de dollars en mai. L’action JP Morgan a réalisé des gains impressionnants cet été-là et a clôturé 2015 en hausse pour l’année.

Ainsi, selon les normes du marché ces dernières années, une enquête du ministère de la Justice n’exclut pas une hausse régulière des prix du bitcoin pour le reste de l’année. Sans oublier qu’il existe des pièces stables alternatives qui, bien qu’elles ne soient pas aussi couramment utilisées que l’USDT, devraient être prises en compte.

Ce qu’il fera, c’est tester la capacité de Tether à conserver sa proposition de valeur en tant que crypto-monnaie au milieu des turbulences commerciales et juridiques. Il convient de noter à cet égard que même s’il y a des problèmes financiers à venir pour Tether Limited, une compagnie d’assurance indépendante a attesté en avril que les jetons Tether stablecoin sont « entièrement garantis » par leurs monnaies fiduciaires respectives.

La source