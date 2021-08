La sonnette sans abonnement d’Eufy est encore moins chère sur Amazon aujourd’hui, mais l’accord ne durera pas longtemps

Une caméra de sonnette intelligente peut vous aider à garder un œil sur votre maison beaucoup plus facilement, qu’il s’agisse de recevoir un colis d’UPS ou d’éliminer les “invités” qui essaient de vous vendre leurs services. Alors que de grands acteurs comme Google Nest et Ring possèdent certaines des sonnettes les plus avancées du marché, leurs prix sont suffisants pour faire trembler votre portefeuille de peur. Heureusement, la caméra de sonnette vidéo alimentée par batterie d’Eufy ne fera pas sauter la banque, et vous pouvez en acheter une pour seulement 80 $ sur Amazon aujourd’hui – aucun abonnement n’est nécessaire.

Il y a beaucoup à aimer à propos de la sonnette vidéo d’Eufy, surtout à son prix. La configuration est assez simple, et elle atteint les bases que vous attendez d’une caméra de sonnette : vidéo 1080p, grand champ de vision 4:3, alertes instantanées, etc. Il fonctionne également sans fil – le fabricant revendique une longue durée de vie de la batterie de 4 mois à partir d’une seule charge. Et contrairement à certains de ses concurrents, vous pourrez sauvegarder vos enregistrements localement sans souscrire à un abonnement coûteux.

À 80 $, la sonnette d’Eufy coûte 40 $ sous son prix de 120 $. Si vous recherchez une sonnette à la fois abordable et performante, nous vous recommandons d’appuyer sur la gâchette de cet appareil. Il serait sage d’agir rapidement car cette offre n’est disponible que jusqu’à la fin de la journée. Suivez le lien ci-dessous pour le vérifier.