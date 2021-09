La sorcière écarlate de Marvel pourrait déjà être de retour d’entre les morts 10z viral

Avertissement! Spoilers à venir pour X-Men: The Trial of Magneto #2

Dans le dernier numéro de Marvel Comics’ Le procès de Magnéto, il semble que le Sorcière écarlate peut-être déjà revenu d’entre les morts après son meurtre aux mains de Magneto (prétendument). Cependant, ce qui rend cela si intéressant, c’est que le Conseil silencieux de Krakoa avait déjà décidé que Wanda Maximoff ne serait pas ramenée en utilisant leurs protocoles de résurrection. En tant que tels, les Avengers étaient venus récupérer le corps de Wanda pour l’enterrer en raison de son statut technique de non-mutante. Cependant, de nouvelles rides et des mystères plus profonds commencent à se dévoiler alors que ce dernier numéro révèle qu’un enterrement n’est peut-être pas nécessaire après tout.

Au lendemain du Hellfire Gala, la sorcière écarlate a été retrouvée assassinée dans les buissons. Le premier numéro de The Trial of Magneto de Leah Williams et Lucas Werneck a révélé que les preuves trouvées sur les lieux du crime et l’autopsie suggéraient qu’elle avait été étranglée par quelqu’un dont elle était proche et qui avait des pouvoirs de magnétisme. Naturellement, tous les signes indiquent que Magneto est le tueur, bien qu’il y ait également eu des facteurs qui suggèrent le contraire, y compris la chronologie des événements de la nuit.

En relation: Scarlet Witch a été tué par le clone de Magneto – Explication de la théorie des X-Men

Maintenant, X-Men: The Trial of Magneto #2 a confirmé que Wanda est en quelque sorte toujours en vie, bien que juste via sa conscience sur une sorte de plan magique. Si cela ne suffisait pas, la véritable confusion commence lorsque Hope Summers réveille Magneto de son sommeil imposé pour empêcher les Avengers de voir le corps de Wanda pour des raisons qui restent floues. Non seulement cela, mais quand Magneto avoue librement avoir assassiné Wanda dans le but de faire partir les Avengers, Wanda elle-même arrive apparemment en bonne santé.

Mystique est vu caché et observe le déroulement, de sorte que l’idée que Wanda est imitée par le mutant métamorphe peut être rejetée et des questions persistent : comment Wanda est-elle en vie ? A-t-elle été ressuscitée contre la volonté du Conseil silencieux, ou a-t-elle été ramenée en utilisant des moyens plus magiques ? Serait-ce encore une fausse Wanda, la vraie étant toujours détenue dans le plan magique ?

Quelle que soit la vérité, Le procès de Magnéto est devenu bien plus qu’un simple roman policier. Les mystères se superposent aux mystères et il sera vraiment intéressant de voir la vérité se dévoiler au fur et à mesure que la série se poursuit. Le retour de Wanda au pays des vivants ne peut pas être aussi simple qu’il y paraît, et il est plus que probable que des forces obscures soient à l’œuvre, cherchant à utiliser Sorcière écarlate tout en retirant Magneto de sa position de pouvoir et d’influence à Krakoa en même temps. Seul le temps nous le dira.

Plus: Magneto vient d’embarrasser Iron Man avec le bouclier de Captain America

Fiancé de 90 jours: Tiffany montre les progrès de la perte de poids dans le transport de vêtements

A propos de l’auteur



Kevin Erdmann

(1745 articles publiés)



Kevin Erdmann est l’un des rédacteurs de .. Avec une majeure en études cinématographiques et une mineure en études de bandes dessinées et de dessins animés de l’UofO, Kevin est à peu près sûr qu’il écrit pour le bon site. Bien que Kevin soit un grand fan de Marvel, il aime aussi Batman parce qu’il est Batman et croit fermement que Han a tiré en premier. Disney partage également une grande partie de son mécénat de fans. Kevin vit dans l’Oregon avec sa merveilleuse épouse et son sinistre chat qui prépare sans aucun doute actuellement sa disparition.

Plus de Kevin Erdmann