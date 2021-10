La sororité Alpha Kappa Alpha est très folle d’avoir figuré dans « Insecure »

27 octobre 2021 / Publié par : Allison

La cinquième et dernière saison de Issa Rae série HBO Peu sûr est actuellement diffusé, et certains téléspectateurs sont tous excités sur les réseaux sociaux. Et pas parce qu’ils se demandent ce qu’ils vont faire après la fin d’Insecure (le nouvel épisode de Curb Your Enthusiasm pourrait rayer cette démangeaison de la comédie maladroite de HBO, mais pour combien de temps !?). C’est parce que certains membres actuels et anciens de la Alpha Kappa Alpha la sororité était positivement furieuse qu’un personnage d’Insecure, Tiffany DuBois, porte les couleurs et les insignes d’AKA. Ils étaient tellement en colère qu’ils ont utilisé toutes sortes de médias sociaux pour appeler Issa et l’actrice qui joue Tiffany, Amanda Seales, et HBO, et l’équipe de production d’Insecure. Ils sont devenus si fous que certains d’entre eux pourraient aggraver cette situation pour appeler les inventeurs des couleurs rose saumon et vert pomme. Mais Issa Rae n’en a pas, parce que ce n’est qu’une émission de télévision ! Et à ce titre, elle a également décidé de limiter les dégâts sur les réseaux sociaux.

Le personnage de Tiffany DuBois existe depuis la toute première saison. Elle est allée à Stanford et s’est engagée avec une sororité exclusive. Il a toujours été sous-entendu qu’elle était une soror, mais dans la cinquième saison de Insecure (qui explore davantage les amitiés des personnages remontant à leur temps à Stanford), vous voyez des références directes à l’époque de Tiffany en tant qu’AKA. Il y a eu de nombreuses occasions pour Tiffany de porter les couleurs rose et verte signature d’AKA pendant la diffusion de l’émission, mais la cinquième saison l’a fait porter les lettres et le bouclier AKA.

https://www.youtube.com/watch?v=kBb2Pbh20m4

Je ne sais pas si utiliser une sororité dans une émission télévisée équivaut à obtenir les droits à vie d’une personne, mais certains de ces AKA ne sont pas heureux de voir leurs lettres dans l’émission d’Issa. Comme cet AKA à vie :

Mes lettres ne sont pas un costume. Asseyez-vous et occupez-vous de vos affaires. https://t.co/Uu2pmW7Oqi – (Kah-MEE-la) (@Love_KSJW) 25 octobre 2021

Oh non, pas l’appropriation culturelle du campus ! Mais c’est ainsi que certains l’ont vu. via Complexe :

D’anciens sorors d’AKA se sont adressés à Twitter pour exprimer leurs griefs concernant le choix, qu’ils ont trouvé irrespectueux car l’identité de la sororité en ce qui concerne ses lettres et ses couleurs est sacrée pour ceux qui se sont engagés. Seales, Issa Rae et le réalisateur de l’épisode, Mélina Matsoukas, a répondu au contrecoup.

Comme le souligne Complex, tout le monde a commenté cette situation. Amanda Seales a lancé une vidéo sur Instagram et s’est demandée pourquoi elle recevait tant de haine, parce qu’elle n’est pas Tiffany DuBois, et que Tiffany DuBois n’est pas une vraie personne à détester. via Complexe :

« Je ne sais pas pourquoi les gens continuent de me demander si je suis un soror », a déclaré Seales dans une vidéo Instagram. « Je ne suis pas un soror. Tiffany est une soror. Tiffany est un personnage d’une émission télévisée. Je n’ai pas écrit le personnage. J’ai joué un personnage. Je ne suis pas un soror. Je suis actrice et je joue un personnage dans une émission de télévision.

Pour les AKA qui voulaient en parler à un superviseur, la réalisatrice Melina Matsoukas est intervenue, disant aux ennemis d’AKA de licencier Amanda, qui n’est, encore une fois, pas Tiffany DuBois, car Tiffany DuBois n’est pas une vraie personne. Et aussi, que c’était un choix créatif de faire de Tiffany une soror AKA.

Si ce n’était pas une résolution satisfaisante du problème, veuillez permettre au superviseur d’amener le propriétaire dans cette situation et de tout expliquer en termes clairs. C’est-à-dire : Issa s’en fiche ! Eh bien, elle s’en soucie un peu, car après avoir plaisanté en disant qu’elle demanderait à HBO de supprimer tous les épisodes incriminés, elle a supprimé ledit tweet:

Le truc Insecure/AKA a eu plus de rebondissements que S3 ! pic.twitter.com/dVE2zIGZu7 – Chevalier de la rose noire (@Dpzzle) 26 octobre 2021

La question de savoir si l’utilisation des lettres et du bouclier AKA était autorisée ou non fait toujours l’objet d’un débat. Mais comme l’a souligné un utilisateur de Twitter, ces AKA contrariés voudront peut-être noter que ce ne serait pas la première fois que ces lettres seraient utilisées comme costume.

Je regarde dans un monde différent et cette actrice a enfilé un pull AKA, est-ce que quelqu’un lui a crié dessus ? 😂 #Insecure #amandaseales pic.twitter.com/d7mhwx51CR – ROC (@ROCmelo) 25 octobre 2021

Je ne comprends toujours pas pourquoi ces AKA étaient si fous. Ce n’est pas comme si Tiffany avait déjà dit que le combo rose et vert d’AKA faisait ressembler tout le monde à des bonbons à la pastèque. En plus, bonjour, ça s’appelle de la publicité gratuite ! Et sur HBO ! La sororité Alpha Kappa Alpha pourrait commencer à travailler tout cela dans leur image de marque de la semaine de pointe. « Engagez la sororité qui est assez bonne pour Tiffany DuBois! »

Photo : Wenn.com