La sortie 2022 de GTAV devrait éliminer la transphobie du jeu

Capture d’écran : Jeux Rockstar / Kotaku

Il y a des années, j’ai vu une vidéo sur YouTube – supprimée depuis, semble-t-il, bien qu’il en reste encore quelques-uns – d’un joueur de GTAV brutalisant délibérément certaines des travailleuses du sexe trans du jeu pour son propre amusement. Dans les commentaires, un téléspectateur a exprimé ces mots d’encouragement effrayants : « Vous faites l’œuvre de Dieu.

La transphobie ne manque pas dans et autour des jeux, mais cet exemple particulier m’a marqué plus que tout autre. Parfois, quand quelqu’un dit ou fait quelque chose qui me met en garde, je reviens à cette vidéo, à ce commentaire. Ensuite, je me demande si l’un des étrangers autour de moi aimerait me faire du mal, ou s’il pense que lorsque quelqu’un assassine quelqu’un parce qu’il est trans, il fait « l’œuvre de Dieu ».

Grand Theft Auto V est sorti à l’origine en 2013. Depuis lors, la conversation culturelle sur les personnes trans a quelque peu changé. De plus en plus de personnalités publiques sont devenues trans, de plus en plus de films et d’émissions de télévision offrent désormais des représentations humanisantes des personnes trans, et de plus en plus de jeunes grandissent dans des environnements où ils sont en sécurité et soutenus pour exprimer leurs identités trans et non binaires.

Dans le même temps, les conservateurs considèrent la visibilité et l’acceptation accrues des personnes trans comme une menace, et des projets de loi anti-trans inondent les législatures des États. Tel que rapporté par CNN, plus de 30 États ont introduit plus de 100 lois visant à limiter nos droits, et avec eux, notre liberté d’exister pleinement dans la vie publique américaine. (Il est difficile d’être en public si vous ne pouvez pas utiliser les toilettes publiques.) Les jeunes trans, un groupe particulièrement vulnérable à la dépression et au suicide, sont les plus touchés par cette attaque. Il existe des projets de loi qui interdiraient aux jeunes athlètes trans de jouer dans des équipes qui correspondent à leur sexe, ainsi que des projets de loi qui visent à interdire les soins de santé affirmant le genre pour les mineurs. Pendant ce temps, les personnes transgenres restent exposées à un risque élevé de discrimination en matière d’emploi et de logement.

Illustration : Jeux Rockstar

Et tragiquement, les gains perçus par les personnes trans ne font rien pour freiner l’épidémie actuelle de violence anti-trans, qui affecte de manière disproportionnée les femmes trans noires. Cette même année, l’actrice trans Mj Rodriquez est entrée dans l’histoire en étant nominée pour un Emmy pour son travail exceptionnel dans la série télévisée Pose, ce sera également l’année la plus meurtrière pour les Américains trans et non conformes au genre.

C’est dans ce contexte que Grand Theft Auto V obtiendra une autre version en 2022, ce qui en fait la troisième génération consécutive de consoles pour laquelle l’épopée du crime en monde ouvert de Rockstar a été mise à jour et vendue. Au PlayStation Showcase plus tôt ce mois-ci, le jeu a reçu une bande-annonce décevante qui vantait des « graphismes améliorés » et un « gameplay amélioré », laissant certains fans se demander ce qui, après tout ce temps, pourrait bien rendre la perspective de GTAV encore plus excitante dans 2022.

C’est une bonne question, mais j’ai aussi d’autres questions. Des questions telles que : Rockstar tiendra-t-il compte de la transphobie du jeu ? La société fera-t-elle des ajustements pour que le jeu ne se prête pas si agressivement à la réalisation des fantasmes transphobes meurtriers des joueurs qui nous détestent ?

Souvent, les gens répondent à de telles inquiétudes en soulignant que vous pouvez cibler et tuer n’importe qui dans Grand Theft Auto V. Le jeu est « l’égalité des chances » dans la liberté qu’il vous offre de faire des ravages à Los Santos, disent-ils. Si vous le souhaitez, vous pouvez cibler les blancs en pantalon cargo ou les personnes faisant du yoga.

Mais il n’y a rien « d’égalité des chances » dans la position actuelle des personnes trans dans la société. Et contrairement à d’autres PNJ aléatoires, la façon dont Rockstar a conçu les personnes trans de GTAV joue activement dans les stéréotypes haineux nourris par de nombreux joueurs transphobes. Les travailleuses du sexe trans que vous pouvez rencontrer, avec leur maquillage criard et leurs renflements de pénis proéminents, semblent calculées pour être ridicules et repoussantes pour les joueurs qui apportent leur transphobie préexistante au jeu avec eux. C’est comme s’ils étaient conçus spécifiquement pour que certains joueurs puissent se réjouir de les blesser et de les tuer parce qu’ils sont trans.

Et ils se situent dans un monde qui regorge de « blagues » transphobes auxquelles on ne peut échapper. À titre d’exemple, dans le monde du jeu, vous voyez des véhicules appartenant à un service de livraison de type UPS appelé Post OP, une société apparue pour la première fois dans GTA IV. Les camions portent les slogans « No Longer Just Mail » et « votre colis est en sécurité entre nos mains ». Hilarant.

Les représentations de GTAV sur les personnes trans étaient obsolètes et insultantes même en 2013. Aujourd’hui, elles se sentent profondément pas cool et déconnectées, exactement le genre de chose qu’un développeur qui se targue d’être culturellement branché et pertinent devrait vouloir éviter. Pour la version 2022, les modèles de personnages des travailleuses du sexe trans de l’édition 2013 peuvent simplement être supprimés. Au milieu de tous les autres changements qu’il apporte à l’édition « Améliorée et étendue », Rockstar peut les supprimer, ainsi que supprimer les « blagues » transphobes maladroites que vous voyez sur certains panneaux d’affichage et véhicules.

Nous n’avons peut-être pas encore une image complète de ce que la version 2022 apportera, mais nous savons que Rockstar a apporté des modifications importantes au jeu dans le passé, en ajoutant la possibilité de jouer à la première personne lorsque le jeu est lancé. la Xbox One et la PS4, à la possibilité, via des hallucinations induites par la drogue, de jouer avec une variété d’animaux. Ce n’est vraiment pas beaucoup d’attendre cela d’un jeu qui a gagné des milliards de dollars, et qui est sur le point d’obtenir une autre version dans le but de gagner des millions de plus. Rockstar peut se le permettre.

Il y a aussi une autre option. Rockstar pourrait laisser le jeu intact mais fournir un contexte critique à ces représentations, comme certains studios de cinéma l’ont fait avec des œuvres du passé. L’année dernière, Autant en emporte le vent a été brièvement retiré de HBO Max en réponse à de nouvelles critiques sur la manière dont il glorifie l’esclavage et perpétue les stéréotypes racistes. Lorsqu’il est revenu sur la plate-forme de streaming, il était accompagné d’un avertissement reconnaissant que le film “nie les horreurs de l’esclavage”. Parallèlement au film, HBO Max a également publié une vidéo animée par l’animatrice et spécialiste du cinéma Turner Classic Movies Jacqueline Stewart. Elle discute des représentations racistes du film sur les Noirs, mais préconise également de le visionner ainsi que d’autres films racistes hollywoodiens dans leur forme originale, invitant les téléspectateurs « à réfléchir sur leurs propres valeurs et croyances ». De même, Warner Bros. a contextualisé les dessins animés de Tom & Jerry des années 40 avec des avertissements qui déclarent que les représentations racistes dans les dessins animés « étaient fausses à l’époque et sont fausses aujourd’hui ». Rockstar pourrait être le premier à apporter cette approche de prise en compte des représentations néfastes du passé aux jeux vidéo.

La rhétorique et l’imagerie anti-trans alimentent les flammes de la transphobie, rendant nos vies plus difficiles, plus précaires et plus dangereuses. Oui, GTAV n’est qu’une infime goutte dans le vaste seau de médias qui a renforcé la transphobie au fil des décennies, mais c’est aussi un mastodonte culturel, un jeu qui a rapporté des milliards de dollars de revenus, et que Rockstar espère clairement continuer à tirer d’énormes sommes d’argent pendant un certain temps. Ce n’est pas la censure que je préconise, car le choix reste entre les mains de Rockstar. Ce que je veux voir, c’est qu’une entreprise reconsidère ses propres décisions créatives malavisées du passé et opte pour y remédier, plutôt que de continuer à peaufiner des détails superficiels comme le «changement de personnage sans couture». Rockstar bricole le jeu de toute façon. Pourquoi ne pas en faire l’une des « améliorations » de cette nouvelle édition ? GTAV : Maintenant avec un peu moins de transphobie !

À bien des égards, nous, les personnes trans, nous battons pour notre vie en ce moment. Rockstar doit décider s’il se soucie suffisamment de cela pour apporter quelques ajustements à son jeu de huit ans, ou s’il veut continuer à perpétuer ces stéréotypes négatifs même s’ils se sentent de plus en plus datés, insensibles et nuisibles. Quoi qu’il en soit, la seule chose que l’entreprise ne peut éviter de faire est d’envoyer un message.