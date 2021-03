Mick McCarthy a admis que la fin « aigre » de son mandat à Ipswich lui a fait se demander s’il réussirait à nouveau dans le football anglais.

Il avait été annoncé que le joueur de 62 ans quitterait les Tractor Boys à la fin de la saison 2017/18 après six ans à la tête, qui comprenaient quatre finitions dans la première moitié et une course de barrages avec un budget restreint dans le championnat. .

.

McCarthy a précédemment affirmé qu’il avait été « traqué » par une section de fans d’Ipswich

Cependant, McCarthy a mis fin à son règne quatre matches plus tôt en déclarant « Je suis hors d’ici » après que les fans d’Ipswich ont réagi négativement à une substitution qu’il a effectuée lors d’une victoire 1-0 sur Barnsley.

Et son absence s’est fait sentir alors qu’Ipswich a été relégué en Ligue 1 la saison suivante et est actuellement dixième du troisième rang.

Après des échecs avec la République d’Irlande et l’APOEL, cependant, McCarthy a rebondi avec Cardiff, qui a été transformé en prétendant à la promotion lors de ses 14 premiers matchs en charge.

Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait que son temps dans le football anglais soit écoulé, McCarthy a déclaré dans une interview avec l’animateur de talkSPORT Jim White: «J’espérais que non, mais je me suis demandé parce que j’avais attendu longtemps de mon temps à Ipswich.

«C’était un peu triste. J’en suis parti avec peut-être un mauvais rap que je ne méritais pas parce que TC [Terry Connor, his assistant manager] et j’ai fait un excellent travail à Ipswich.

«Avec le budget que nous avions, nous avons toujours terminé dans la moitié supérieure, nous serions en barrages et ça a mal tourné vers la fin.

«Je pense que cela a affecté mes chances de trouver un emploi. J’ai attendu et attendu, rien ne s’est produit.

.

McCarthy a relancé sa carrière de manager avec Cardiff en championnat

«APOEL m’a séduit. Je suis allé à Lyon en 1990 pour essayer ça en tant que joueur et j’ai pensé que je l’essayerais [moving abroad] en tant qu’entraîneur.

«Malheureusement, cela n’a pas fonctionné dans des circonstances atténuantes. Que ce soit moi qui n’étais pas assez bon ou peut-être que ce sont les 19 joueurs avec COVID-19 qui ont eu un effet là-dessus.

Cardiff est à quatre points de moins qu’une place pour les barrages après une série d’une seule défaite en 14 matchs sous McCarthy.

Les Bluebirds ont remporté huit de ces matches, dont une victoire 1-0 sur Swansea lors du derby du sud du Pays de Galles le week-end dernier.

McCarthy, qui a signé une prolongation de contrat de deux ans plus tôt ce mois-ci, était un rendez-vous impopulaire avec une section de fans de Cardiff lorsqu’il est arrivé pour un contrat de six mois en janvier.

Cependant, il les a convaincus avec des résultats positifs, tout en prouvant que ses sceptiques d’Ipswich avaient tort.

McCarthy a ajouté: «C’était triste la façon dont cela s’est terminé là-bas parce que j’ai passé un si bon moment – j’ai adoré à Ipswich et je leur souhaite toujours bonne chance.

«Je reçois une satisfaction personnelle dans ce que nous faisons à Cardiff maintenant et pas autant que de prouver que quelqu’un a tort.

.

Au cours de son court règne jusqu’à présent, la plus grande victoire de McCarthy est venue contre le rival de Cardiff, Swansea, le week-end dernier.

«Tout au long de votre carrière, si vous demandez à tous les managers, ils ont eu quelques critiques. Ils ont peut-être eu un travail qui a mal tourné et ils sont revenus et ont fait mieux.

«J’ai eu toutes les étiquettes de dinosaures. Donc, mon nouvel emoji est le visage de dinosaure qui rit, ce qui est plutôt bien!

«Je suis vraiment satisfait d’être dans un club fantastique. Ce qui me surprend, c’est que personne ne m’a jamais dit à quel point un club est bon et à quel point il est géré professionnellement. J’en ai été ravi.

«Donc, la satisfaction que j’obtiens est le fait que j’ai aidé à renverser la vapeur et nous espérons maintenant que nous sommes sur cette courbe ascendante et que nous allons dans la bonne direction.