La sortie anticipée d’Antonio Brown a fait perdre la tête aux joueurs de fantasy

Ayons tous un moment de silence pour les nombreux managers de football Fantasy qui avaient le receveur large des Tampa Bay Buccaneers Antonio Brown dans leur alignement dimanche pour les championnats de la ligue.

Lorsqu’il a retiré ses épaulettes et a quitté le terrain au troisième quart du match de Tampa Bay contre les Jets de New York, il a potentiellement emporté avec lui leurs espoirs et leurs rêves d’obtenir enfin le droit de se vanter et la suprématie de la ligue.

Cela s’annonçait comme une grosse semaine pour Brown – et ces managers – avec les receveurs larges des Bucs Mike Evans à moins de 100% et Chris Godwin pour la saison. Le retour de Brown d’une suspension de trois matchs la semaine dernière n’aurait pas pu mieux tomber, et il a produit une victoire contre les Panthers. Répéter dimanche contre la faible défensive contre la passe des Jets était censé être une évidence.

Au lieu de cela, pour une raison inconnue (après seulement trois attrapés pour 26 verges), Brown a fait l’impensable et est parti… à mi-chemin. C’est quelque chose que vous ne voyez pas tous les jours et qui soulève des questions sur sa santé mentale, surtout compte tenu de son mandat tumultueux à Tampa Bay qui a suscité la controverse. Le quart-arrière Tom Brady a demandé aux gens d’avoir de la compassion.

Dans le feu de l’action, cependant, tout ce à quoi les managers fantastiques pouvaient penser était leur finalité imminente.

Brown a récemment été une option fantastique risquée en raison de son imprévisibilité. Mais au moins, dans le passé, les gens avaient la possibilité d’appeler un signal sonore pour savoir qui insérer dans leurs files d’attente avant le début des matchs.

Cette fois, ils étaient coincés avec lui et son maigre 5,6 points (format PPR), et cela ne pouvait pas arriver à un pire moment. Vous détestez le voir.