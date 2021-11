La sortie commerciale des lunettes Apple pourrait survenir longtemps après l’événement de lancement

Les fuites d’Apple ont affirmé pendant quelques années que le fabricant d’iPhone développait l’appareil qui pourrait remplacer le smartphone à l’avenir. Habituellement surnommé Apple Glasses, le produit est un appareil de réalité virtuelle (VR) et/ou de réalité augmentée (AR). Ou un casque de réalité mixte (MR) pouvant offrir les deux fonctionnalités. Ces rumeurs se sont intensifiées cette année, avec un nombre croissant de rapports détaillant le dispositif imminent de réalité mixte. Les mêmes fuites mentionnaient également les lunettes Apple AR uniquement d’un avenir plus lointain. Ce seront des dispositifs portables agiles mais sophistiqués, semblables à des lunettes, selon certains rapports. Certaines de ces rumeurs indiquaient qu’Apple pourrait dévoiler ses lunettes intelligentes de première génération dès 2022. Un initié familier avec la chronologie d’Apple réitère ces plans, mais avec une énorme tournure. La sortie commerciale des lunettes Apple de première génération pourrait traîner plusieurs mois après la révélation officielle.

La façon pomme

Mark Gurman de Bloomberg a abordé les plans d’Apple pour les années à venir lorsque la société souhaite dévoiler des appareils qu’elle n’a jamais fabriqués auparavant. Apple a mis en place un playbook particulier en ce qui concerne les lancements de produits. C’est pourquoi les lunettes Apple et les voitures Apple du futur proche auront besoin de beaucoup de temps pour arriver dans les magasins après le lancement initial.

Il est facile pour Apple de rester silencieux sur les actualisations de produits comme l’iPhone, le Mac ou l’Apple Watch. Même si la prochaine génération fuit, Apple peut se permettre de les dévoiler quelques jours seulement avant la sortie commerciale. Mais ce n’est pas le cas avec les appareils de première génération.

L’iPhone est sorti 171 jours après son annonce du 9 janvier 2007. Apple a présenté l’iPad original le 27 janvier 2010, puis l’a sorti en magasin 66 jours plus tard. Enfin, la première Apple Watch a nécessité 227 jours de développement entre son lancement mi-septembre 2014 et sa sortie mi-avril 2015.

Dans chaque cas, Apple voulait garder une longueur d’avance sur les fuites qui auraient augmenté à mesure qu’elle se rapprochait du lancement commercial. C’est parce qu’Apple aurait dû déposer des documents pour approbation réglementaire auprès de la FCC. De plus, Apple aurait ouvert ces appareils à davantage d’employés d’Apple et de tiers, comme les développeurs créant ou adaptant des applications pour les nouveaux facteurs de forme.

Quand Apple dévoilera les lunettes AR/VR, il devra s’en tenir à un playbook similaire. La société dévoilera d’abord le matériel, puis donnera aux développeurs le temps de bricoler le tout nouvel appareil.

Apple Watch Series 7 Design Source de l’image : Christian de Looper pour .

Estimation de la date de sortie des lunettes Apple

Mais Gurman spécule dans la newsletter que le temps d’attente entre la révélation des lunettes Apple et les débuts commerciaux réels pourrait être plus long qu’auparavant. Il s’attend toujours à ce qu’Apple dévoile l’appareil de première génération en 2022. Mais l’écart entre l’introduction des lunettes et le lancement est comparable à celui de l’Apple Watch d’origine :

Le premier casque d’Apple aura une conception complexe et coûteuse à construire, avec des objectifs interchangeables. La société devra probablement travailler avec les gouvernements du monde entier sur d’éventuelles lentilles de prescription et s’associer à une multitude de fabricants sur des technologies complexes qu’aucune des deux parties n’a livrées auparavant.

Perfectionner les lunettes Apple de première génération prendra du temps et Apple doit travailler avec des personnes extérieures à l’équipe de développement pour les finitions. Rendre les lunettes de première génération à d’autres personnes de l’organisation d’Apple, d’autres partenaires et développeurs n’est qu’une partie de la politique de délai de lancement.

L’écart entre l’événement de lancement et la sortie en magasin permet à Apple de commercialiser l’appareil. Dans le processus, Apple peut susciter l’enthousiasme pour un tout nouveau produit. Les lunettes Apple de première génération seront chères. Les développeurs et les acheteurs doivent s’y enthousiasmer pour qu’il réussisse.

Gurman spécule qu’Apple présentera le casque AR/VR lors de l’événement WWDC de l’année prochaine. Le produit pourrait être expédié à la fin de l’année prochaine ou en 2023.

Modèle 3D de l’Apple Car de Vanarama. Source de l’image : Vanarama

Apple Car connaîtra des retards de lancement encore plus importants

Il a également abordé les plans de lancement de la première génération d’Apple Car. C’est un autre produit que nous avons continué à voir dans les rumeurs d’Apple cette année. Gurman dit que nous pourrions assister à un écart encore plus grand entre l’introduction du véhicule et sa sortie commerciale.

Fabriquer une voiture est encore plus compliqué qu’un casque de réalité mixte. Apple pourrait dévoiler le véhicule en 2025, comme le disent certains rapports. Mais les acheteurs pourraient mettre encore plus de temps à l’obtenir que les lunettes Apple de première génération.