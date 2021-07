La sortie de Braithwaite à Barcelone est “imminente” – rapport

in

Selon un rapport de Sport, Barcelone est confiant dans une vente impliquant Martin Braithwaite la semaine prochaine. Le rapport détaille comment le Barça a plusieurs offres sur la table et s’attend à quelque chose de l’ordre de 15 millions d’euros.

La bonne nouvelle pour le Barça et la valeur de Braithwaite, c’est qu’il a eu un excellent tournoi Euro 2020 sur l’une des quatre dernières équipes en vie. Sa course avec le Danemark et son passage à Barcelone l’année dernière l’ont certainement aidé à garder sa valeur.

Braithwaite était un joueur précieux pour Barcelone compte tenu de ce qu’ils ont payé pour lui. Son changement de rythme sur le banc était énorme et honnêtement, j’avais hâte d’en voir plus cette saison. Cependant, les signatures de Sergio Aguero et Memphis Depay semblaient indiquer que le Barça n’était pas aussi excité.

Le rapport ne mentionne pas où se dirige Braithwaite, mais il semble que la Premier League soit la destination la plus probable du joueur de 30 ans, même s’il a suscité l’intérêt d’une «équipe russe» et de Valence.