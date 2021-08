La sortie de Bray Wyatt de la WWE suscite des rumeurs et une réaction d’Alexa Bliss

in

Mais il ne s’agissait apparemment pas uniquement de raisons budgétaires, car le moulin à rumeurs signale également des désaccords créatifs. Jouant sur les rumeurs du passé, la WWE aurait voulu ramener Bray Wyatt en août, vraisemblablement pour SummerSlam, mais on prétend que Wyatt protégeait exactement la façon dont son personnage est revenu et qu’il était contrarié par certaines des idées que l’équipe créative lui a proposé. Cela dit, il a également été noté que personne de l’équipe créative de la WWE n’a parlé personnellement à Wyatt, il est donc présumé que ces opinions ont été partagées en passant mais n’ont peut-être pas été abordées directement. Et cela ne surprendrait probablement pas beaucoup de fans de catch qui ont toujours été frustrés par la façon dont Wyatt a été utilisé par la WWE dans le passé, notamment par le fait qu’il sort rarement en tête de ses diverses rivalités.