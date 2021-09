La sortie de Cam Newton ouvre une nouvelle ère pour les Patriots

La saison 2020 de la NFL ressemble à un rêve de fièvre. La ligue a joué des matchs tous les jours de la semaine. Les Browns ont remporté un match éliminatoire. Un médecin de l’équipe a accidentellement perforé le poumon de Tyrod Taylor et Justin Herbert a remporté le titre de recrue de l’année. Les Saints ont commencé Taysom Hill au poste de quart-arrière et les Broncos les ont surpassés en lançant un véritable récepteur large au QB à Kendall Hinton. Arrêtez-moi quand la folie vous accable.

Peut-être que la chose la plus étrange a été de regarder Tom Brady remporter un Super Bowl (très standard) pour une équipe autre que les New England Patriots (absolument ridicule). La domination des Patriots, longtemps considérée comme le produit du lien irréprochable entre un quart-arrière d’élite et l’entraîneur-chef, a pris un coup dur lorsque Brady est parti pour Tampa Bay et a laissé Bill Belichick avec le quart-arrière agent libre Cam Newton à la barre. Les Patriots sont allés 7-9, endurant leur première saison perdante en deux décennies.

Alors Belichick et les Patriots sont devenus la terre brûlée. Ils ont dépensé plus d’argent garanti en agence libre que n’importe quelle équipe auparavant et ont repêché l’Alabama QB Mac Jones au premier tour – la première fois qu’ils avaient sélectionné un quart-arrière aussi tôt depuis Drew Bledsoe en 1993. Ils étaient si désespérés, si agressifs, et tellement orientés vers le réoutillage qu’ils ont même ramené Matt Patricia dans le personnel.

Mais malgré l’intersaison inhabituellement explosive de l’équipe, Belichick a présenté ce processus avec l’impartialité caractéristique. Alors que Jones affrontait Newton pour le poste de départ, Belichick n’a fait aucune mention de l’urgence de l’équipe à réorganiser l’attaque, à recharger la défense et à gagner des matchs de football. Il a donné à Jones et à Newton beaucoup de temps à l’entraînement et en pré-saison, faisant toujours un signe de tête à Newton en tant que partant actuel compte tenu de son statut de vétéran, mais ne s’engageant jamais dans une décision de la semaine 1. Pas plus tard que mardi matin, Belichick a déclaré à propos de la performance de Newton : « Il a certainement commencé à un point beaucoup plus élevé que ce qu’il a fait l’an dernier. Donc, je vais définitivement dans la bonne direction. »

Puis, mardi après-midi, Belichick a nommé Mac Jones quart partant. Seulement, il ne l’a pas fait en annonçant Mac comme partant ; il l’a fait en coupant carrément Newton.

Chacun de ces mouvements – nommer Jones le démarreur et couper Newton – mérite sa propre conversation. La première décision n’est pas trop surprenante. Chaque fois qu’un quart-arrière est sélectionné au premier tour, le quart-arrière vétéran est prévenu : son travail sera toujours en suspens, du début du camp d’entraînement à la fin de la saison. L’an dernier, les Dolphins 3-3 ont mis au banc le quart partant Ryan Fitzpatrick, qui jouait très bien, pour avoir l’occasion de voir leur passeur recrue, Tua Tagovailoa. Cette décision leur a peut-être coûté une place de wild card en 2021, mais il est presque impossible de résister à la tentation d’embarquer et d’évaluer un jeune passeur.

En Nouvelle-Angleterre, l’emprise de Newton sur le poste de départ était encore plus légère que celle de la plupart des quarts vétérans. Seulement 3,5 millions de dollars de l’accord de 14 millions de dollars sur un an de Newton étaient liés au salaire et aux primes à la signature – les 10,5 millions de dollars restants appartenaient aux primes de la liste et aux incitations à la performance, que Newton ne verra jamais maintenant qu’il ne fait plus partie de la liste des Patriots. En 2020, Newton a commencé 15 matchs pour la Nouvelle-Angleterre lors d’un précédent contrat d’un an, mais son jeu passionnant de début de saison a fait long feu après des blessures à l’abdomen et au bras, ainsi que les effets résiduels d’un cas positif de COVID-19 début octobre. Sa production a chuté tout au long de l’année, et avec elle, le record des Patriots : ils ont terminé 7-8 avec Newton à la barre.

Lorsque Newton est revenu en Nouvelle-Angleterre pendant l’intersaison 2021, il semblait que les Patriots étaient prêts à revoir son potentiel. Mais ils ont couvert leur pari en repêchant Jones, ouvrant la tristement célèbre compétition de quart-arrière: pas vraiment une bataille ouverte entre deux partants potentiels, mais plutôt une enquête sur la durée pendant laquelle le titulaire peut repousser le débutant.

Et tandis que l’emprise de Newton sur le poste de départ était ténue, la performance de Jones était encourageante. Les recrues prennent toujours leurs morceaux, mais en sortant de l’Alabama, Jones a été présenté comme un décideur astucieux avec une précision de qualité – et c’est exactement ce qu’il était dans la pré-saison pour la Nouvelle-Angleterre. Le jeu n’a pas semblé trop gros ou trop rapide pour Jones ; QB3 Brian Hoyer a loué sa capacité mentale; Dont’a Hightower a complimenté son éthique de travail, mentionnant que Jones examinait le livre de jeu défensif des Patriots pour approfondir sa compréhension de l’autre côté du ballon.

Jones avait l’air prêt, et l’équipe semblait avoir confiance qu’il se produirait lorsqu’il serait appelé – avec cette décision, l’équipe d’entraîneurs a fait écho à ce refrain. En faisant de lui le partant de la semaine 1, Jones a maintenant les deux prochaines semaines pour se préparer à ses débuts dans la NFL, qui affronteront les Dolphins à Foxborough.

La seule partie surprenante de la confiance des Patriots en Mac Jones est peut-être la volonté de Belichick de lancer une recrue à l’endroit le plus important de l’équipe. Belichick ne déteste pas vraiment les recrues ; il tempère juste ses attentes pour eux dès le début. Au cours des dernières années, il a décrit les recrues comme « nageant en eau profonde » et n’ayant « aucune idée de ce dans quoi elles s’embarquaient ». Et tandis que les Patriots ont été bons pour trouver des partants de fin de tour ou des UDFA de gemmes, leur rédaction de début de tour a été critiquée ces dernières années. Ils viennent d’échanger un ancien choix de première ronde en Sony Michel; un autre joueur de première ronde, N’Keal Harry, a demandé un échange étant donné le lent démarrage de sa carrière en Nouvelle-Angleterre. Les récents intermédiaires Joejuan Williams, Duke Dawson, Yodny Cajuste, Derek Rivers et Antonio Garcia n’ont tous pas réussi à trouver leur place.

Maintenant, rien de tout cela n’a d’importance lorsque vous pouvez rédiger Michael Onwenu au sixième tour et saisir JC Jackson en tant qu’agent libre non repêché – deux des meilleurs jeunes partants à leurs postes respectifs. C’est la magie Belichick. Mais cette sorcellerie a été largement laissée non testée au poste de quart-arrière. Les quarts recrue ont à peine vu l’action pour les Patriots pendant l’ère Belichick, en grande partie en raison de la stabilité dont les Patriots ont bénéficié à ce poste au cours des deux dernières décennies (voir: Brady, Tom). Jacoby Brissett a obtenu deux départs en 2016, et… c’est tout.

La plupart des rapports de camp et des matchs de pré-saison positionnent Jones comme un solide joueur recrue, une figure sympathique dans les vestiaires et un travailleur acharné qui a fait la préparation pour devenir rapidement un partant de la NFL. Une fois ces cases cochées, l’ascension de la recrue sur le vétérinaire était presque inévitable.

Démarrer Mac sur Cam est une chose, et couper Cam en est une autre. Les recrues déplacent souvent les vétérans, mais ils les chassent rarement de la ville. Habituellement, le mentorat régulier d’un vétéran est une caractéristique que les équipes espèrent conserver; ils fournissent une couverture de sécurité en cas de luttes ou de blessures. N’oublions pas qu’après que Tua ait pris le poste de départ de Fitz, Fitz l’a récupéré quelques mois plus tard.

La sortie de Newton par les Patriots se démarque comme une décision plutôt sans précédent, mais la NFL est embourbée dans une période plutôt sans précédent. La NFL et la NFLPA ont récemment convenu de protocoles révisés pour faire face à la menace croissante des variantes de COVID-19 au cours de la saison 2021, détaillant les procédures de test, de masquage et de mise en quarantaine pour les joueurs vaccinés et non vaccinés. Les joueurs non vaccinés sont soumis à des périodes de quarantaine obligatoires en cas de contact étroit avec un cas positif, ce qui les expose au risque de manquer des entraînements et des matchs au cours de la saison que les joueurs vaccinés ne feraient pas. Newton a récemment lui-même eu une telle absence, car une « incompréhension » des protocoles COVID-19 a conduit à ses pratiques conjointes manquantes contre les Giants de New York la semaine dernière. Étant donné que les joueurs vaccinés ne sont pas soumis à des tests quotidiens ou à des restrictions de voyage, l’absence de Newton a indiqué qu’il n’avait pas été vacciné contre COVID-19.

Si Newton était resté non vacciné et avec l’équipe, il aurait laissé le vestiaire des Patriots plus sensible aux tests positifs, aux contacts étroits et aux matchs manqués. L’année dernière, les Patriots ont eu plus de retraits que toute autre équipe, ont vu plusieurs partants manquer des matchs avec des tests positifs, ont essentiellement perdu leur semaine de congé et ont subi leur première saison perdante depuis 2000. Après une saison aussi tumultueuse, les Patriots savent à quel point Les épidémies de COVID-19 peuvent être.

Sans informations de la NFL sur qui est vacciné et qui ne l’est pas, il est difficile de dire dans quelle mesure le statut de vaccination affecte les batailles de la liste marginale et les réductions ultérieures. C’était une préoccupation pour Buffalo WR Cole Beasley, qui a déclaré lors d’une conférence de presse fin juillet que ses commentaires contre le vaccin contre le coronavirus concernaient «tous les jeunes joueurs qui n’ont pas de voix et me contactent tous les jours parce qu’ils On leur dit que s’ils ne se font pas vacciner, ils seront coupés. Les équipes se font dire aux agents que s’ils ont des gars non vaccinés, ils n’auront pas pour l’instant la possibilité d’être vus dans les entraînements. » Ce que Beasley a décrit serait un développement sans surprise dans la NFL, où des marges très minces divisent la différence entre un joueur inscrit et un compagnon d’entraînement. Les équipes recherchent des avantages compétitifs, même minimes, et avec les politiques strictes de la ligue sur les joueurs non vaccinés, aligner une liste avec un pourcentage plus élevé de joueurs vaccinés donne aux équipes plus de sécurité et de stabilité au début de la saison.

La libération de Newton n’a peut-être rien à voir avec son statut vaccinal – il y avait de nombreuses raisons de football pour que la Nouvelle-Angleterre fasse un changement. Ce faisant, les Patriots s’assurent que le vestiaire est entièrement derrière Jones en tant que leader de l’offensive, car il n’a plus à faire face à un coéquipier bien-aimé comme Newton. L’infraction a également une clarté et une direction à la fois pour l’aube et la durée de la saison. Belichick et OC Josh McDaniels n’ont plus à s’occuper de l’équilibre délicat et du timing de l’échange de Newton contre Jones à la mi-saison.

Perdre Newton invite toujours à prendre des risques. Brian Hoyer est maintenant le quart-arrière remplaçant des Patriots, et en cas de blessure de Jones, lui ou Jarrett Stidham prendraient le départ. Pour une équipe qui veut rebondir dans le statut AFC, c’est inquiétant. Mais ce risque était pâle par rapport aux avantages de démarrer Jones et de commencer une nouvelle ère de football des Patriots le plus tôt possible.

Des équipes telles que Philadelphie, Washington, Denver et Houston pourraient toutes justifier de faire appel à Newton en tant que remplaçant de qualité et démarreur potentiel – Dallas aurait commencé à explorer Newton comme remplaçant de Dak Prescott, qui a lutté contre une blessure à l’épaule pendant le camp. Mais toute équipe qui le fait pourrait inviter l’incertitude liée au COVID dans sa salle de quart – et il est probable que de nombreuses équipes préfèrent contourner cette question. Newton est certainement encore assez talentueux pour jouer et gagner dans la NFL, mais ce n’est pas toute l’histoire de la saison 2021.

Les Patriots lancent l’avenir et embrassent l’ère post-Brady à bras ouverts en commençant Jones pour la semaine 1 et sans regarder en arrière. C’est tout un saut, pris sans le gilet de sauvetage du vétéran de l’an dernier toujours enroulé en toute sécurité autour de la poitrine de Jones. Il suit une ligne de mouvements audacieux pour la Nouvelle-Angleterre. Avec Jones en place comme partant, le relooking de la Nouvelle-Angleterre est terminé, et si ce relooking réussissait, le rôle de Newton en tant que pont rapide entre les époques des quarts en Nouvelle-Angleterre pourrait être rapidement oublié.

