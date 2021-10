La sortie de Doctor Strange 2 est retardée, mais cette fuite dit que c’est une bonne nouvelle

Juste à la veille de la première du tapis rouge des Eternals, nous avons appris que Disney avait retardé de nombreux films MCU, repoussant les sorties de plusieurs mois. Le retard surprise a eu un impact sur tous les films MCU de l’année prochaine. Cela inclut le retard de sortie très attendu de Doctor Strange 2. Kevin Feige l’a expliqué lors d’interviews lors de la première, affirmant que tout cela était dû à des problèmes de production. Il a dit que nous devions attendre quelques mois de plus pour que les films MCU sortent, sans mentionner les changements de distribution ou la pandémie. Des rapports antérieurs disaient que Disney ne changera pas l’approche de sortie en revenant à un modèle jour et date qu’il a essayé avec Black Widow.

Mais ensuite, une rumeur a fait surface, révélant la raison potentielle pour laquelle Marvel s’est retrouvée obligée de retarder Doctor Strange dans le multivers de la folie et toutes les histoires MCU de l’année prochaine. Si ce rapport est exact, les fans de Marvel devraient être ravis du retard de Doctor Strange 2. Il faut se méfier, un multivers de spoilers suit ci-dessous.

Les nombreuses fuites du Multivers de la folie

Marvel a tourné la plupart de Doctor Strange 2 au début de 2021, avec des reprises au cours de l’été. Le film avait à l’origine une date de sortie le 25 mars 2022, soit trois mois après la première de Spider-Man: No Way Home. Les deux films sont des aventures multivers qui pourraient être directement liées. Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) apparaît dans les deux.

Avec tout cela à l’esprit, nous n’avons pas été surpris de voir les fuites de l’intrigue de Multiverse of Madness prendre de l’ampleur ces dernières semaines. Nous avons même vu une fuite complète de l’intrigue qui révélait tout sur le film. Nous pensons savoir qui est le méchant principal, comment se déroule l’action et comment le film se termine. La fuite a également mentionné la plupart des grands camées.

Nous ne répéterons aucun de ces énormes spoilers maintenant. Mais le fait est que les fuites avaient plus de sens que toutes les fuites de Doctor Strange 2 2020 pour les raisons ci-dessus. Le film est déjà en post-production avant sa sortie, les détails ont donc été finalisés.

Cela nous amène à la toute nouvelle rumeur qui explique pourquoi Marvel a décidé de repousser Doctor Strange dans le multivers de la folie. Encore une fois, je vais le mentionner quelques gros spoilers suivront ci-dessous.

Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) et Spider-Man (Tom Holland) dans la première bande-annonce de Spider-Man: No Way Home. Source de l’image : Sony

Le délai de sortie de Doctor Strange 2

La pandémie et les performances au box-office pourraient être des soucis constants pour Disney et Marvel. Mais ce ne sont peut-être pas les raisons les plus importantes pour repousser toute la liste des films MCU 2022. Encore une fois, lorsque Marvel doit retarder un titre MCU, cela a un impact sur tous les plans de sortie de MCU Phase 4 car tous ces projets sont interconnectés.

Selon la YouTubeuse bien informée Grace Randolph, les auditoires de test ont identifié des problèmes d’histoire avec No Way Home et Doctor Strange 2 qui pourraient avoir besoin d’être corrigés.

Randolph a expliqué qu’elle entendait que les deux étaient des films « d’évier de cuisine ». Les auditoires de test ont estimé que les deux histoires nécessitaient plus de travail. Il est peut-être trop tard pour Spider-Man, mais le YouTuber note que le film Sony pourrait voir son propre retard. En plus de cela, les deux films sont « jusqu’au bout » en ce qui concerne les effets visuels. Et Marvel travaille avec « des délais très serrés et stressants ».

Marvel a encore le temps de réparer l’histoire de Doctor Strange 2. Randolph a déclaré que Marvel offrait de nouvelles prises de vue à Multiverse of Madness. Il ne s’agit pas seulement de résoudre les problèmes de l’histoire, « mais d’ajouter beaucoup plus de personnages ». Les dirigeants de Marvel auraient estimé qu’ils étaient «trop légers sur les œufs de Pâques pour plaire aux fans. C’est censé être le multivers de la folie, pas le multivers de Meh.

Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) et Iron Man (Robert Downey Jr.) dans une scène d’Avengers : Infinity War. Source de l’image : Marvel Studios

Les incroyables camées de Doctor Strange 2

Au début de 2020, nous avons entendu toutes sortes de rumeurs folles sur Doctor Strange 2. C’était bien avant la sortie du film, à un moment où Marvel n’avait même pas commencé à le tourner. Ces rumeurs proposaient des affirmations de camée sauvage qui incluaient Deadpool, Wolverine et d’autres X-Men, ainsi qu’une version Iron Man.

Les rumeurs de camée fin 2021 sont assez différentes pour les raisons que nous avons expliquées ci-dessus. Marvel a terminé la majeure partie du film, les gens ont donc eu accès aux informations actuelles. Les fuites que j’ai mentionnées auparavant nous ont donné quelques camées passionnants pour le film, y compris un membre éminent des X-Men de l’univers Fox qui pourrait diriger les Illuminati dans le MCU.

Sans nommer de noms, Randolph dit que ses sources ont confirmé certaines des fuites qui circulent. « Il y a des personnages assez sympas qui vont apparaître dans le cadre des Illuminati », a-t-elle déclaré.

Le YouTuber a ajouté que Multiverse of Madness jouera toujours comme un film Doctor Strange plutôt que comme un crossover Avengers. Mais Marvel a apparemment décidé qu’il avait besoin de plus de personnages, alors il les met en place. À leur tour, les nouvelles prises de vue retarderont le travail de post-production. Et c’est soi-disant pourquoi la sortie de Doctor Strange 2 a été retardée.

Loki et Sylvie dans la finale de la saison de Loki. Source de l’image : Marvel Studios

Et Loki ?

En parlant de camées passionnants, Murphy’s Multiverse a mis à jour son article sur l’avenir de la phase 4 du MCU avec la nouvelle date de sortie. La section Doctor Strange 2 mentionne toujours Loki (Tom Hiddleston) comme l’un des camées surprise du film. Nous nous attendions toujours à voir Loki dans le film, mais la fuite détaillée de l’intrigue que nous avons récemment vue ne faisait aucune mention de ce personnage. Loki est en partie responsable du gâchis du multivers, ce que Strange ne sait pas encore. Randolph ne fait cependant aucune mention du dieu du mal. Et le message de Murphy ne suffit pas à confirmer l’implication de Hiddleston dans le projet.

Enfin, il y a une autre raison à considérer lorsque l’on examine le calendrier de sortie de ce film. Marvel a besoin de temps pour le promouvoir. En raison de ses liens avec Spider-Man: No Way Home, Marvel pourrait ne pas être en mesure de sortir une vraie bande-annonce avant la sortie du film Spider-Man dans les salles. Cela serait fait pour éviter de gâcher les secrets de No Way Home.

Consultez le clip YouTube complet ci-dessous pour en savoir plus sur les rumeurs de Randolph.