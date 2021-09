La sortie de Dying Light 2 est reportée à février 2022

Lumière mourante 2 a été retardé, selon une mise à jour de développement de Techland.

Au lieu de sortir en décembre comme prévu, le jeu a été déplacé au 4 février 2022.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Annoncé à l’E3 2018, il devait initialement être lancé au printemps 2020.

Selon l’équipe de développement, le jeu a besoin de plus d’optimisation et de polissage avant de pouvoir être publié.

“L’équipe progresse régulièrement dans la production et le jeu approche de la ligne d’arrivée”, lit-on dans l’annonce. “Le jeu est actuellement terminé et nous le testons.

« C’est de loin le projet le plus important et le plus ambitieux que nous ayons jamais réalisé. Malheureusement, nous avons réalisé que pour amener le jeu au niveau que nous envisageons, nous avons besoin de plus de temps pour l’optimiser et le peaufiner.

“Nous sommes désolés de vous faire attendre un peu plus longtemps, mais nous voulons que le jeu réponde à vos attentes les plus élevées lors de sa sortie et nous ne voulons pas faire de compromis sur ce point.”

Cela dit, vous n’aurez pas à attendre trop longtemps pour voir comment le jeu progresse. Le mois prochain, les créateurs de presse et de contenu mettront la main sur le titre via une série d’événements en avant-première. Ainsi, chacun partagera son expérience avec le jeu à ce moment-là.

L’équipe partagera également une autre mise à jour sur le jeu plus tard ce mois-ci.

Situé en 2036, suit la quête d’Aiden pour retrouver sa sœur dans un monde hostile rempli de Freakers. Il a été à l’origine séparé de sa sœur après que le duo ait fait l’objet d’expérimentations médicales dans sa jeunesse – un incendie s’est déclaré et il a réussi à s’échapper, mais il se sent coupable de l’avoir abandonnée depuis.

Dying Light 2 arrive sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.