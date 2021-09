La sortie de Fincorp MD n’affectera pas les affaires: Adar Poonawalla

in

Poonawalla a déclaré qu’il investirait une petite quantité et offrirait la majeure partie du reste aux investisseurs si l’ancien promoteur vendait ses parts.

Adar Poonawalla, président de Poonawalla Fincorp, a déclaré lors d’un appel aux investisseurs que les promoteurs d’origine de la société (Sanjay Chamria, promoteur de l’ancien Magma Fincorp) étaient prêts à vendre leur participation dans Poonawalla Fincorp et qu’il achèterait leur participation avec d’autres investisseurs.

Il détient actuellement 60% de Poonawalla Fincorp, après avoir acquis une participation majoritaire dans Magma Fincorp et l’avoir renommé. Poonawalla a déclaré qu’il serait heureux d’augmenter sa participation mais ne voulait pas porter sa participation à 70%. Il voulait avoir une plus grande participation du commerce de détail dans l’histoire de la croissance de l’entreprise. Poonawalla a déclaré qu’il investirait une petite quantité et offrirait la majeure partie du reste aux investisseurs si l’ancien promoteur vendait ses parts.

Appelant le directeur général de Poonawalla Fincorp, la démission d’Abhay Bhutada comme un incident malheureux, Poonawalla a déclaré que sa sortie n’affecterait pas les affaires.

