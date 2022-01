La sortie de Joe Gatto a des fans dans leurs sentiments

Vendredi, le comédien Joe Gatto a annoncé qu’il quittait le casting de Impractical Jokers, et les fans ne montrent aucun signe de rétablissement de sitôt. Gatto fait partie de l’émission de farces depuis sa création, mais maintenant il s’éloigne pour se concentrer sur la famille. Beaucoup ont estimé que la nouvelle avait freiné leur réveillon du Nouvel An.

Gatto a publié vendredi une publication sur Instagram révélant que lui et sa femme Bessy se séparaient, et a expliqué qu’il avait besoin d’une pause indéfinie de l’émission pour se concentrer sur la coparentalité de leurs enfants. Il a assuré aux fans que la série continuerait et serait toujours géniale sans lui, écrivant: « En dehors de ma famille, mes relations avec Murr, Q et Sal ont été les plus importantes de ma vie. Je sais qu’ils continueront à faire le rire du monde. Et même si nous sommes tous les quatre ceux que vous voyez tous, ce spectacle n’est possible que grâce au travail acharné des membres talentueux de l’équipe qui travaillent dans les coulisses. Je suis très reconnaissant d’avoir travaillé avec chacun l’un d’eux. »

Gatto a conclu son article en écrivant: « Alors que je travaille sur les défis auxquels je suis confronté, j’espère et je suis ravi de créer de nouvelles façons de vous divertir. » Cependant, jusqu’à présent, il n’y a aucune indication sur ce qu’il a prévu ensuite. D’après son message, il semble qu’il sera hors de vue du public pendant un certain temps.

Les fans ont eu le cœur brisé et n’ont pas hésité à le dire. Voici un aperçu de la réponse à l’annonce de Gatto sur les réseaux sociaux.

Betty Blanche

Betty White est décédée. Joe Gatto laissant des jokers peu pratiques. deux légendes à leurs carrières respectives. pic.twitter.com/JWRlG74J2Q – Johnny (@ItsJohnny05) 1er janvier 2022

D’abord Betty White et maintenant Joe quittant les Jokers impraticables. Je me sens si malade. – Christina✨ (@laughs_n_lyrics) 1er janvier 2022

Certains fans ont confondu l’annonce de Gatto avec l’autre mauvaise nouvelle majeure de l’industrie du divertissement vendredi – le décès de la légende de la télévision Betty White.

Comparaisons

joe gatto quittant les jokers peu pratiques est l’équivalent de zayn quittant une direction – alyssa (@lyssdefillipo) 1er janvier 2022

Les fans ont comparé l’idée d’Impractical Jokers à toutes sortes de choses hyperboliques, comme des groupes sans certains membres ou des repas sans ingrédients clés.

Nouvel An

essayer de célébrer la nouvelle année après avoir découvert que joe gatto laisse des jokers peu pratiques pic.twitter.com/GhStnRqT9H – Kathleen (@kathleen_hanley) 1er janvier 2022

moi : 2022 sera mon année joe gatto : *laisse des jokers peu pratiques* moi : il y a toujours 2023 – Reed (@Rejilliken) 1er janvier 2022

Bien sûr, pour de nombreux fans, la véritable tragédie de cette annonce était le timing – ils se demandaient comment ils étaient censés profiter du réveillon du Nouvel An avec cette nouvelle qui se profilait au-dessus d’eux.

Blague

* prochain épisode de jokers peu pratiques *

» a maintenant Joe Gatto convaincre les médias sociaux qu’il quitte le spectacle le réveillon du Nouvel An pic.twitter.com/6MUipzbQ1w – jw (@iam_johnw2) 1er janvier 2022

Enfin, certains fans espéraient que Gatto ne quitterait pas la série après tout, et que cela ne faisait que partie d’une autre farce élaborée. Malheureusement, rien n’indique que ce soit le cas jusqu’à présent.

