La sortie de l’Europa Conference League est aussi « spursy » que possible, mais la forme d’Arsenal et l’histoire d’Antonio Conte avec Chelsea, la Juventus et l’Inter Milan montrent que cela pourrait grandement profiter à Tottenham

Seul Tottenham pouvait perdre un match qu’il n’avait même pas joué.

D’accord, ils n’ont pas strictement perdu, mais les railleries « Spursy » ont de nouveau fait surface après la décision de l’UEFA d’expulser l’équipe du nord de Londres de la Ligue de conférence Europa pas particulièrement souhaitable.

C’est juste devenu un peu plus humiliant qu’une défaite contre Mura

La décision a été prise après qu’une épidémie de COVID aux Spurs les a empêchés de disputer leur dernier match de groupe contre Rennes plus tôt ce mois-ci et qu’une nouvelle date pour le jouer n’a pas pu être trouvée.

Les fans rivaux ont eu une journée sur le terrain avec leur jubilation, mais ils ne riront peut-être pas à la fin de la saison, car une sortie comiquement précoce d’Europe pourrait finir par être très bénéfique pour les hommes d’Antonio Conte.

« Cela pourrait être une bénédiction », a déclaré Danny Murphy à talkSPORT en réagissant à la nouvelle.

« Ce n’est pas un grand tournoi. Les gens disaient que c’était leur chance de gagner quelque chose, mais ils pourraient encore gagner quelque chose cette saison sans cela.

Conte peut être secrètement heureux de ne plus avoir à se soucier de la Conference League

« La quatrième place est maintenant plus ouverte que nous ne le pensions. Il y avait des signes d’amélioration hier [against Liverpool], alors ils ont une chance.

« Cela leur donnerait une meilleure chance de se classer quatrième. S’ils le faisaient, ce serait un énorme exploit, mais ils doivent garder leurs meilleurs joueurs en forme.

« Ils ne le prenaient pas vraiment très au sérieux, n’est-ce pas ? Cela pourrait donc être une bénédiction.

« Attendons voir. »

On a l’impression que Conte obtient une mélodie des joueurs des Spurs et maintenant ils ont une course plus claire pour terminer dans les quatre premiers

Il y a aussi la carrière managériale de Conte à considérer. Faire un poing décent pour être champion d’Europe n’a pas vraiment été le style de l’Italien jusqu’à présent, mais il y a eu des récompenses sur le plan national.

Une septième place en Serie A signifiait que Conte n’avait pas à se soucier du football européen lors de sa première saison à la tête de la Juventus.

Leur campagne en championnat a été mémorable, la Juve remportant le titre, Conte emmenant l’équipe sur une séquence de 28 matchs sans défaite.

Chelsea a également été d’énormes bénéficiaires de ne pas avoir de football en Ligue des champions ou en Ligue Europa après une dixième place inhabituelle en 2015/16.

Conte a pris le relais en 2016/17 et les Blues ont remporté le titre de Premier League où ils ont remporté 30 de leurs 38 sorties.

Conte a nettoyé le gâchis de Jose Mourinho alors qu’il faisait passer Chelsea du dixième au champion de Premier League en 2016/17

Et renversé la domination de la Juventus sur l’Italie qu’il avait aidé à construire

Et puis à l’Inter, Conte les a guidés vers un premier Scudetto en onze ans alors qu’ils mettaient fin à la mainmise de la Juve sur le football italien.

L’Inter a peut-être été aidé en terminant dernier de son groupe de Ligue des champions, ce qui signifie qu’ils n’avaient cependant pas à s’inquiéter des matches de la Ligue Europa.

Les Spurs, qui ont propulsé Arsenal au poste peu convoité de la Conference League la saison dernière, peuvent apprendre de leurs rivaux de haut vol du nord de Londres qui sont actuellement quatrièmes du classement.

Mais maintenant, Conte n’a plus de voyages en Slovénie à envisager pour le reste de la campagne, des joueurs comme Arsenal et Manchester United pourraient bien trembler dans leurs bottes.

