La sortie de Lionel Messi à Barcelone pourrait avoir des ramifications mondiales

Barcelone a confirmé que Lionel Messi ne jouerait pas pour eux la saison prochaine, ce qui affecte non seulement la Liga, mais également potentiellement de nombreux joueurs et clubs à travers l’Europe.

Messi est à Barcelone depuis plus de 20 ans, marquant 474 buts remarquables en 520 matchs pour l’équipe catalane.

Cette image ne sera plus jamais revue maintenant que la carrière de Messi au Barça a pris fin brutalement

Il a été coéquipier avec des centaines de joueurs depuis qu’il a rejoint le club, cependant, il semble qu’il n’aura pas l’occasion de s’aligner à côté de l’un de ses meilleurs amis à Sergio Aguero, un joueur qui aurait rejoint le Barça le promettre qu’il jouerait à ses côtés.

Le compatriote de Messi a quitté Manchester City à l’expiration de son contrat plus tôt dans l’été et a rejoint l’équipe de Ronald Koeman, dans l’espoir de faire équipe avec le parrain de son enfant.

Cela semble maintenant ne pas arriver et pourrait avoir un impact sur les performances d’Aguero la saison prochaine, Barcelone devant déjà rompre une promesse faite à l’avant-centre de 33 ans.

Et où Messi va a un impact énorme sur ce que les autres équipes font cette fenêtre de transfert.

Les favoris actuels pour obtenir sa signature sont le Paris Saint-Germain.

Messi et Sergio Aguero sont de grands amis

Plutôt que de faire équipe avec Aguero, Messi pourrait rejoindre son compatriote argentin Maurico Pochettino dans la capitale française.

Il rejoindrait également Neymar après avoir formé un partenariat réussi à Barcelone ensemble. Messi aurait souhaité ramener le Brésilien au Camp Nou à plusieurs reprises au cours des dernières années et cela pourrait être une bonne décision pour le sextuple vainqueur du Ballon d’Or.

Le PSG a déjà signé Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos – le rival de longue date de Messi au Clasico – et Gini Wijnaldum sur des transferts gratuits – et la légende du Barça pourrait être le prochain nom sur cette liste.

Messi quittant Barcelone est un coup assez dur, mais ce serait un coup de pied encore plus grand si cela renforçait par inadvertance leurs féroces rivaux du Real Madrid.

Avec Messi potentiellement rejoignant le PSG, cela pourrait-il forcer la superstar Kylian Mbappe à sortir pour rejoindre les admirateurs de longue date du Real ?

Kylian Mbappe pourrait quitter le PSG cet été

Pochettino dit non et les trois premiers de Mbappe, Neymar et Messi seraient électriques, mais avec le contrat du Français expirant l’été prochain, le joueur de 22 ans pourrait envisager de passer à autre chose s’il veut être la principale attraction d’un côté comme Réel.

Le PSG pourrait également chercher à le vendre s’il achète Messi, en raison des exigences salariales exorbitantes du joueur de 34 ans.

Si le club de Ligue 1 peut négocier en toute sécurité les règles du fair-play financier, il pourrait alors trouver un moyen de conserver les deux. Ce sera peut-être le facteur décisif pour que Mbappe signe un nouveau contrat.

Ou Messi pourrait-il vouloir rejoindre l’un de ses anciens managers, Pep Guardiola, à Manchester City ?

Les champions de Premier League veulent un avant-centre cet été, avec Harry Kane de Tottenham comme cible principale mais, pour la première fois potentiellement, Messi pourrait être leur deuxième choix.

City pourrait-il détourner son attention de Harry Kane vers Messi ?

Il a joué au milieu pendant la majeure partie de la saison dernière pour Barcelone et conviendrait probablement mieux au style de jeu de Guardiola que de Kane.

Les Spurs restent réticents à vendre un joueur qu’ils évalueraient à 160 millions de livres sterling et City a déjà déclaré qu’ils ne paieraient jamais ce chiffre pour le joueur de 28 ans, Guardiola admettant qu’un accord serait difficile à conclure.

L’Espagnol a évoqué toute possibilité que Messi rejoigne City cet été lors d’une conférence de presse après avoir dépensé 100 millions de livres sterling pour Jack Grealish.

Il a ajouté : « Nous étions incroyablement convaincus par Jack Grealish et nous étions convaincus que Leo continuerait à Barcelone. En ce moment, il n’est pas dans nos pensées, absolument pas.

Les choses peuvent changer, cependant, car Guardiola avait exclu la possibilité de signer un attaquant plus tôt cette année en raison des prix impliqués.

Donc, quoi que fasse Messi cet été, cela pourrait avoir un effet de type domino sur le football mondial.

