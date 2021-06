La sortie de l’iPhone 13 d’Apple sera-t-elle retardée ? Voici quand nous saurons

Un nombre croissant de rapports indiquent que les principaux fournisseurs de pièces détachées d’Apple fabriquent déjà des composants pour l’iPhone 13. Le consensus semble être que l’un des produits les plus attendus de l’année sera publié à temps. Apple dévoile généralement le dernier iPhone lors d’un événement à la mi-septembre et commence à prendre des précommandes quelques jours plus tard. Le nouvel iPhone sort en magasin une semaine plus tard. Apple a connu divers retards de lancement d’iPhone ces dernières années, la série iPhone 12 étant une exception notable. C’est le seul retard de lancement dont Apple a averti les clients. Et maintenant, nous devrions bientôt savoir si les retards de lancement de l’iPhone 13 sont de mise.

Meilleure offre du jour L’offre insensée d’ordinateur portable Windows 10 Pro de Prime Day est de retour – et elle n’est toujours que de 220 $ ! Prix ​​catalogue : 249,99 $ Prix : 219,99 $ Vous économisez : 30,00 $ (12%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Les versions iPhone 12 et iPhone 12 Pro sont arrivées entre les mains des premiers acheteurs fin octobre de l’année dernière. Les modèles Mini et Pro Max ont été lancés quelques jours en novembre 2020. Mais les acheteurs et les investisseurs étaient déjà prévenus. Et l’événement d’Apple en septembre n’incluait aucune annonce iPhone. Apple a organisé une keynote virtuelle distincte à la mi-octobre.

La révélation inattendue d’Apple sur l’iPhone

La nouvelle pandémie de coronavirus faisait rage dans le monde l’été dernier. Les interdictions de voyager et autres restrictions ont forcé Apple à reporter ses plans de lancement à octobre. Mais Apple a révélé les retards de lancement de l’iPhone plusieurs mois avant le lancement prévu pour la mi-septembre.

Le directeur financier d’Apple, Luca Maestri, a abordé la pandémie lors de l’appel aux résultats d’Apple le 30 juillet de l’année dernière :

Comme au trimestre dernier, étant donné l’incertitude qui règne dans le monde à court terme, nous ne publierons pas de prévisions de revenus et de marges pour le trimestre à venir. Cependant, nous fournirons des informations supplémentaires sur nos attentes pour le trimestre de septembre pour nos catégories de produits.

L’exécutif a ensuite confirmé aux investisseurs et au grand public que l’iPhone 12 connaîtrait des retards de lancement :

De plus, comme vous le savez, l’année dernière, nous avons commencé à vendre de nouveaux iPhones fin septembre. Cette année, nous prévoyons que l’approvisionnement sera disponible quelques semaines plus tard.

Quand saurons-nous si le lancement de l’iPhone 13 est retardé

Apple a connu des retards de lancement d’iPhone dans le passé, même avant la pandémie. L’offre d’iPhone X était limitée à la mi-septembre 2017, de sorte que le combiné n’est arrivé dans les magasins qu’au début du mois de novembre. Un an plus tard, c’est au tour de l’iPhone XR d’entrée de gamme de connaître des retards. À chaque fois, deux autres iPhones flambant neufs étaient disponibles aux acheteurs dans les délais, fin septembre. Et à chaque fois, Apple n’a divulgué les retards que lors de son événement de lancement à la mi-septembre.

La crise sanitaire du COVID-19 a forcé Apple à faire face aux retards lors de ses rapports de résultats trimestriels. Il se trouve qu’Apple vient d’annoncer le calendrier de son appel aux résultats de juin 2021. Apple tiendra une conférence téléphonique pour les investisseurs le 27 juillet pour son trimestre fiscal T3 2021. Si Apple a des raisons de craindre un retard de lancement de l’iPhone 13, il l’annoncera à ce moment-là.

La pandémie n’est pas terminée, mais elle est plus gérable qu’avant. Alors que diverses régions continuent de connaître certaines limitations cette année, de vastes campagnes de vaccination ont aidé de nombreux pays à assouplir les restrictions. Les voyages ont repris et la fabrication n’a pas connu de ralentissement notable. De plus, la crise des puces ne devrait pas impacter l’iPhone cette année puisque Apple est une priorité absolue pour les fournisseurs. C’est pourquoi la plupart des rapports indiquent que l’iPhone 13 sortira à temps en 2021, faisant des retards de l’année dernière un lointain souvenir.

Meilleure offre du jour OMG… les boucles d’oreilles en diamant à 60 $ dont les acheteurs Amazon raffolent sont enfin de retour en stock ! Prix : 59,90 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission